2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşı ne kadar olacak? Yaklaşık 12.3 milyon emekli için Temmuz zam ayı olacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacağından, maaşların ne kadar artacağı henüz belli değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. takvim.com.tr, bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, Temmuz'dan itibaren ceplerine girecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.