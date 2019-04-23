Devlet memurlarına bazı şartları sağlamaları halinde aile yardımı ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş ise aile yardımının kendilerine de yapılmasını istiyor. Bu amaçla KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. Gözler, bu ay yapılacak olan KPDK ve ağustos ayındaki toplu sözleşmede. Memurlara yılda 2 bin 481 lira bayram ikramiyesi, emeklilere aylık 344 lira aile yardımı için kararlar bekleniyor. Peki Emekli, memur maaşı aile yardımı ücreti ve ödemesi ne kadar olacak? Emekliye ve memura aile yardımı nedir, kimler alabilir? Tüm detaylar haberimizde

Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından tamamen çekilmeleri. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Emekliler, geçmiş hizmetleri nedeniyle, çalışmaksızın, belirli ve düzenli bir gelir almaya hak kazanırlar