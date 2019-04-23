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  • 23.04.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:02

Bağkur emekli, memur ı nedir kimler alabilir? Emekli, memur maaşı ve ödemesi ne kadar?

Devlet memurlarına, bazı şartlara bağlı olarak, eş ve çocuklarından dolayı ı ödemesi yapılabilmektedir. Türkiye'deki milyonlarca emekli, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebiliyor. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Bu yılın ilk Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısından çıkacak sonuçlar merak edilirken, özellikle ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için beklenti çok büyük.

Devlet memurlarına bazı şartları sağlamaları halinde aile yardımı ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş ise aile yardımının kendilerine de yapılmasını istiyor. Bu amaçla KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. Gözler, bu ay yapılacak olan KPDK ve ağustos ayındaki toplu sözleşmede. Memurlara yılda 2 bin 481 lira bayram ikramiyesi, emeklilere aylık 344 lira aile yardımı için kararlar bekleniyor. Peki Emekli, memur maaşı aile yardımı ücreti ve ödemesi ne kadar olacak? Emekliye ve memura aile yardımı nedir, kimler alabilir? Tüm detaylar haberimizde

Emeklilik, kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatından tamamen çekilmeleri. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Emekliler, geçmiş hizmetleri nedeniyle, çalışmaksızın, belirli ve düzenli bir gelir almaya hak kazanırlar

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