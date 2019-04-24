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Emekliye en az 2 bin 546 TL! Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon tahminleri memur emeklilerinin yüzde 5'lik artışa ilaveten yüzde 2 fark alabileceğini gösterdi. Buna göre en düşük maaş 166 lira artışla 2 bin 546 lirayı bulacak. Peki emekli maaşlarında yaşanacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Memur emeklilerinin maaşın ne kadar artış görülecek? İşte merak edilen o detaylar...

24.04.2019 07:57 - Son Güncelleme: 24.04.2019 07:57
Emekliye en az 2 bin 545 TL! Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı'ndan önce bu yılın ilk ikramiyesini cebine koymaya hazırlanan emekliler, Temmuz zammını da merakla bekliyor.

Emekliye en az 2 bin 545 TL! Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Zam oranlarında enflasyon belirleyici olurken, tahminler memur emeklilerinin Temmuz'da çifte artıştan yararlanabileceğini ortaya koyuyor. Memur emeklileri, Temmuz'da memurlarla aynı zammı alacak

Emekliye en az 2 bin 545 TL! Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Toplu sözleşmeye göre maaşlara yüzde 5 artış yansıtılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da verilecek.

Emekliye en az 2 bin 545 TL! Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinden, bu yılın ilk yarısı için enflasyon tahmini 'yüzde 6' çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 5'lik artışa ilaveten yüzde 2 enflasyon farkı alabilecek.

Emekliye en az 2 bin 545 TL! Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Böylece zam oranı yükselecek. Maaşlarda en az 166,57 lira artış görülecek.

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