Emekli çalışanlar da ikramiye alır

Emekli olduktan sonra çalışmaya başladım. Benim kıdem tazminatı hakkım bulunuyor mu? Salim KURUCU



Emekli çalışanların diğer çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. Onlarda 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmak şartıyla tazminat alabilirler.





İŞSİZLİK MAAŞI YANMAZ



İşsizlik ödeneği alırken işe girdiğim takdirde kalan ödeneğim yanar mı?

İşsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu'na bilgi vermeleri gerekmektedir. İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren ve bunu 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu'na bildirenlerin ödenekleri "yeni işe başlama" nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılır. Ancak bildirmezseniz bir daha ödenmez.



SAĞLIK PRİMİ MAAŞI ETKİLEMEZ



Emeklilik yaşımı bekliyorum sadece sağlık primi ödüyorum. Ödediğim sağlık primleri alacağım emekli aylığını etkiler mi? Bu primleri geri alabilir miyim? Mehmet KUŞÇU



Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primlerle emekli olamayacakları gibi bu primlerin emekliliğe olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenlerin ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir. Ayrıca geri ödenmesi de söz konusu olmuyor.



STAJ YAPANLAR DİKKAT



2004'ten sigorta girişim görünüyor. Lise son sınıfta staj için giriş yapılmış. Sigorta günüm 2008'de başladı. Sigortam 2004'te mi, 2008'de mi başlamış oluyor? Metin GÜVEN

Staj girişi emeklilikte geçerli olmuyor. Sizin için de giriş tarihi 2008 olacak. 1 Mayıs'tan önce ise 60, sonra ise 61 yaşında emekli olabilirsiniz.



AYLIĞI KAZANÇLAR BELİRLER



16 yıl sigortalı çalıştım. 6 yıla yakın süredir de Bağ- Kur'luyum. Bu şartlarda 7 yıl sonunda Bağ-Kur'dan emekli olmam adaletsiz değil mi. 1997 girişliyim, Bağ- Kur ve SSK arasında emekli maaşımda ne kadar bir fark oluşacaktır? Feyza GÖRGÜLÜ

2008 öncesi sigortalı olanlarda son 7 yıllık sigorta süresinde 3.5 yıllık prime bakılıyor. 2008 sonrasında sigortalı olanlarda ise tüm hayatınız boyunca hangi sigortadan fazla ödemişseniz o kurumdan emekli oluyorsunuz.

Emekli maaşında fark olup olmadığını kazançlarınız belirleyecek. O yüzden fark olmayacak.





NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



1969 doğumluyum. 5300 gün SSK prim günüm var. 5400 günden emekli olsam ne kadar emeklilik maaşı alırım, 7200 günden olsam maaşım ne kadar olur? Nezir MENGÜTAS



Ne zaman emekli olacağınızı hesaplayabilmemiz için işe giriş tarihinizi bilmemiz lazım. Prim gün sayınız arttıkça emekli maaşınız da artabilir, ancak bunun prim günüyle değil kazanç bildiriminizle ilgisi var.

Ne kadar çok maaş alıyorsanız emeklilikte de o kadar çok maaş alırsınız.



05.08.1971 doğumluyum. 10.02.1987 tarihinde sigortalı oldum. İbrahim KAYMAKOĞLU

25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. Yılınız tamam. Primi ve yaşı da tamamlayınca emekli olabilirsiniz.





1979 doğumluyum 2006 SSK girişim var. 1500 gün primi var. 3 çocuğum var. Mürvet EKA

İşe giriş tarihine göre 58 yaş ve 7000 gün şartlarınız var. Bu primle emekli olamazsınız. Çocuklardan 2006 sonrası doğanları borçlanabilir ve her biri için 720 gün kazanabilirsiniz.



Eşim 02.12.1972 doğumlu, 04.08.1992 sigorta girişli. 1999-2000'de 7 ay, 2015- 2019'da ise toplum yararına projelerde 903 gün çalıştı. İlhami ÖZVEREN

20 yıl, 49 yaş ve 5600 prim gün şartları var. Bu primle emekli olamaz. En az 3600 gün prim gerekir ki o zaman da 58 yaş istenir. Çalışıp primlerini artırmak zorunda. 1992'den sonra doğumları olduysa onları da borçlanabilir.



1989'da çıraklık eğitim merkezinden sigorta numarası aldım. 2005'in 10'uncu ayında sigortalı olarak işe başladım. 2019'a kadar kesintisiz olarak sigortam ödendi. Doğum tarihim 22.04.1974. Remzi UÇKAN

Çıraklıkta aldığınız sigorta numarası sizin bundan sonraki işlemlerinizde kullanılacak. Ancak yatırılan primler emeklilikle ilgili olmadığı için başlangıçta sayılmıyor. Dolayısıyla 2005 girişinize göre 60 yaşında ve 7000 gün prim ödeyerek emekli olabilirsiniz.



Annem 1965 doğumlu, 2001 sigorta girişli. Prim için kaç gün gerekir? Fatih Mert UYGUR

Anneniz 58 yaş ve 7000 gün prim ile emekli olabilir.





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