Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni kıdem tazminatı sistemiyle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, tüm tarafların görüşlerinin sürece dahil edileceğini söyledi.

Bakan Selçuk konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR ÇÖZÜMÜ BULACAĞIZ"

"En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim."