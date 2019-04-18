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  • 18.04.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 12:16

'tan flaş kıdem tazminatı açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatına ilişkin "En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması" dedi.

Kıdem tazminatıyla ilgili flaş açıklama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni kıdem tazminatı sistemiyle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, tüm tarafların görüşlerinin sürece dahil edileceğini söyledi.

Bakan Selçuk konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR ÇÖZÜMÜ BULACAĞIZ"
"En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim."

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