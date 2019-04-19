Emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi verilecek!

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek gibi sorular araştırılmaya başlandı. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. İkinci bayram ikramiyesi ise Ağustos ayında ödenecek.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

EMEKLİYE NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK?

2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor.

Emekliler geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin'er lira emekli ikramiyesi almıştı. Bu ikramiyeler herkese eşit ödenirken, maaş miktarlarına bakılmamıştı. Şimdi bu ikramiyelere enflasyon farkının da yansıtılması gündemde. Eğer bu talep gerçekleşirse, her yıl ikramiye miktarı da artmış olacak.

Ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 10.19, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı ve fark olarak yüzde 10.73 zam yansıtılmıştı.

Eğer artış SSK ve Bağ- Kur'luların zamlarına endekslenirse, mayıs ikramiyesi bin 101 lira 90 kuruşa çıkacak. Temmuzda ise bu tutara 2019'un ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Yani Ağustos ikramiyesi daha da yüksek olacak.

Eğer artış memur emeklilerininkine endekslenirse de mayıs ayında bin 107 lira 30 kuruş,ağustosta bin 162 lira 67 kuruş ikramiye ödemesi yapılabilecek.