Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneğini hesaplama nasıl yapılır? İşten ayrılan sigortalı işsizlere belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılmaktadır. Peki, işsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır? İşsizlik maaşı başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği miktarı ne kadar? İşte merak edilen her şey...

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı almak için işten ayrılınan süre sonrasında 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru işlemleri İŞKUR birimine şahsen giderek ya da İŞKUR'un resmi internet adresi ile e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK BAŞVURU SORGULAMA

İşsizlik maaşı başvuruları için İŞKUR'a yapılan başvuru ayının sonuna kadar sonuçlanır. İşsizlik maaşına başvurularınızı e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı almak için başvuru yapacak olan vatandaşlar, işsizlik maaşı hesaplamanın nasıl yapıldığını merak ediyor. İşsizlik maaşı işsiz kalmadan önceki son 4 aydaki ortalama brüt ücretin yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA SÜRESİ NE KADAR?

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.558,40 1.023,36 7,77 1.015,59 Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37 Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00 2.046,72 (*) 15,53 2.031,19

Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL'dir.

İŞSİZLİK ÖDENEPİ ALIRKEN NELER YAPILMASI GEREKİR?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

* ikamet adresinin değişmesi,

* herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,

* yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,

* silahaltına alınılması,

* yurtdışına çıkılması,

* bir işte çalışmaya başlanması veya

* mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170'e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.