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  • 18.04.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 17:43

Emekli maaşı 2019 Bağkur bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu? (Bayram ikramiyesi ne zaman, kimlere verilecek)

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek gibi sorular araştırılmaya başlandı. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. İkinci bayram ikramiyesi ise Ağustos ayında ödenecek. Peki 2019 Bağkur zammı var mı, kaç para oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman kimlere verilecek? İşte tüm detaylar

Bayramlarda devlet tarafından emeklilere verilen bayram ikramiyesi internette bayağı aratılan konuların başında geliyor. Ramazan ayına az bir süre kala emekliler zam bekliyor. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek. 2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor. Peki SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu?

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