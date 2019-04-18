Bayramlarda devlet tarafından emeklilere verilen bayram ikramiyesi internette bayağı aratılan konuların başında geliyor. Ramazan ayına az bir süre kala emekliler zam bekliyor. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek. 2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor. Peki SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu?