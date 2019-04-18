Milyonlarca emeklinin beklediği ek ödeme, emekli maaşı promosyon ve ikramiye ücretleri zam oranları hakkında güzel gelişmeler yaşanıyor. Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarını aldılar ek ödemelerinde ise artış yaşandı. Yani Ocak ayından itibaren maaşı 1224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başladı. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak. Peki emekli maaşı promosyon ikramiye hesaplama zam oranı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

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EMEKLİ MAAŞINA DÜŞÜK FAİZ AVANTAJI

ING Bank: Maaşını taşıyanlara hem 450 TL'ye varan nakit promosyon hem de 3 Otomatik Fatura Talimatı'na 150 TL ek nakit promosyon veriyor. Banka ayrıca, 60 ay yüzde 1.59'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Türkiye 'deki tüm banka ATM'lerinden maaşı ücretsiz çekme ve vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeden işlem yapma imkanı sunuyor.

Akbank: Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor. Banka emeklilerden hesap işletim ücreti de almıyor.

İş Bankası: 450 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapan banka, kredi kartları için yıllık ücret almıyor. Vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları da sağlıyor

TÜM ATM'LER ÜCRETSİZ

Şekerbank: 450 liraya varan promosyon veren banka otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor. Diğer tüm banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim yapma olanağı sağlıyor.

Garanti Bankası: Promosyon olarak 450 liraya varan ödeme yapan banka, paramatiklerde maaşları tek tuşla çekme imkanı ve kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor. Ayrıca emeklilere özel indirimli faiz oranlarıyla gelir belgesiz destek, oto ve mortgage kredileri sunuyor.

Yapı Kredi: 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 200 TL puan ödülü veriyor. Mobil şube, internet şubesi, müşteri iletişim merkezi ve ATM'lerden ücretsiz havale imkanı sunan banka, doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden de 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanma fırsatı sunuyor.

TEB: Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiren banka, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi de sunuyor. Ayrıca ATM'lerden yüksek çekim limiti imkanı da veriliyor.

EMEKLİ MAAŞI İKRAMİYESİ HESAPLAMA

Emeklilik ikramiyesine ilişkin hesaplama sistemi ve esasları 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirlenmiştir.

"Madde 89- Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz."

Buna göre, Brüt Toplam Aylık x Her tam hizmet yılı toplamı = Emeklilik ikramiyesi tutarı olacaktır.

Yani 25 hizmet yılı olan için emekli aylığı 1000 lira ise emekli ikramiyesi 25 bin lira olacaktır.

Diğer taraftan bilindiği üzere emekli ikramiyesindeki 30 hizmet yılı şartı da kalkmıştır.

Aylık hesaplamaya ilişkin örnekler;

ÖRNEK: 1 inci derece 4 üncü kademede görev yapan mühendis kişinin hizmet süresi 27 yıl 3 ay, ek göstergesi 3600;

1 = 1500 x 0,079308 = 118,962 TL.

2= 3600 x 0,079308 = 285,51 TL.

3= 1000 x 1,24144 = 1241,44 TL.

4= 20 x 0,079308 = 1,59 x Kişinin toplam kıdem aylığına esas hizmeti 27 yıl, ancak 25 ve yukarısı aynı olduğu için 1,59 x 25 = 39,75 TL.

5= 1500 + 8000 = 9500 x 0,079308 = 753,426 TL. 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesine göre hesaplanacak tutarda esas alınacak rakam olmaktadır. Kişinin ek göstergesi 3600 olduğu için yukarıya tablo olarak aldığımız -Ek göstergesi 3600 olanlar dahil 4800' e kadar olanlar : % 130 = 979,45 TL grubuna girdiğinden, hesaplamada esas alınacak tutar 979,45 TL.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 =

118,96 + 285,51 + 1241,44 + 39,75 + 979,45 = 2665,11 TL. Brüt tutar olmaktadır.

2665,11 x 77 % = 2052,14---- 27 yıla karşılık hesaplanan l aylık emekli maaşı tutarı,

2052,14 / 27 = 76 TL. 12 aylık tutarı olmaktadır. 76/12 =6,33 TL.

6,33 TL. X 3 = 19 TL. 3 ay küsurlu hizmete karşılık aylık tutar

2052,14+ 19 = 2071,14 TL. Kişinin 27 yıl 3 ay hizmet süresine karşılık alacağı 1 aylık emekli aylığı tutarı olacaktır. Ayrıca bu tutarın % 4 ü 5454 sayılı Kanuna göre ek ödeme olarak ayrıca ödenecektir. Yani 2071,14*,04=82,85 TL ek ödeme verilecektir.

Brüt Tutar olan 2665,11 TL. x 27 Tam Hizmet yılı = 71957,97 TL. 27 hizmet yılını karşılık emeklilik ikramiyesi tutarı olmaktadır. 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ay küsurlarına ikramiye ödemesi yapılmadığından 3 aylık süreye ikramiye tutarı hesaplanmamıştır.

EMEKLİYE EK ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?

Yani ocaktan itibaren maaşı 1224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başladı. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.

EMEKLİLERE YÜZDE 4-5 ORANINDA EK ÖDEME

Emeklilerin bir net maaşı var bir de buna ilaveten ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce vergi iadesi vardı, fişler toplanıyordu. Ama bunu bir standarta bağladı sistem ve emeklilerimize maaşlarını göre yüzde 5 ya da yüzde 4 olarak ek ödeme ödeniyor. Yani 2.000 lira net maaşı olan bir emeklinin hesabına 2.080 lira yatırılıyor. Çünkü yüzde 4'ü ek ödeme oluyor..

EK ÖDEME NASIL YAPILIR?

Bu ek ödeme ödendikten sonra net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. Çünkü zamlar da net maaşa yapılıyor..

EK ÖDEMENİN YATIP YATMADIĞINI NASIL ANLARIZ?

Bunu nasıl görebilirler? derseniz E-devlet'ten emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde ekranda görebilirler. E-devlet kullanmıyorlarsa SGK'ya giderek bir maaş pusulası alabilirler. Oradan da maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler..

EK ÖDEME NASIL YÜZDE 5 OLUYOR?

Belli maaş skalasının altındakilere yüzde 5 olarak ödeniyor. Bu oran da Ocak zammından sonra 1.224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skala da yükselecek ve yüzde 5 alanların sayısı daha da artacak. Bu ek ödemenin 2 katına çıkarılması için Türkiye Emekliler Derneği'nin de bir müracatı oldu. Kabul olursa yüzde 8 ila yüzde 10 oranında ek ödemeler ödenecek..

TEMMUZ'DA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Temmuz ayında emeklilerimizin maaşlarına zam olacak. SSK ve Bağ-kur emeklileri Ocak'tan Temmuz'a kadarki enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşmenin üzerine enflasyon farkı alacak. Ek ödeme de dolayısıyla artacak.

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

1- Bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

2- Miktar maaşa göre değişecek mi?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmasızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.

3- Yeni emekli olanlar para alabilecek mi?

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli olanlar bu yıl iki Kurban Bayramı öncesi emekli olanlar ise tek ikramiye alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartı aranacak.

4- Emeklinin dul ve yetimleri de alacak mı?

Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o baz alınarak ödenecek. Çifte yerine yüksek orandan ödeme olacak. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik parası alanlar için bayram ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. İş göremezlik oranı kaç ise ona göre ikramiye verilecek.

5- İkramiye maaşla birlikte mi verilecek?

Ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödeniyor. İkramiyeler ya bu şekilde farklı günlerde ödenecek ya da aynı gün ödenecek. İlk ikramiye 14 Haziran arife gününden önce haziranın başında hesaplara geçecek. İkramiyeler emeklilerin maaş aldıkları bankalardaki hesaplarına yatırılacak.

6- İkramiye bir kereliğine mi verilecek?

İkramiye düzenlemesinde 'her yıl' ifadesi bulunuyor. Bu yüzden bundan sonraki yıllarda da ikramiye ödemesi devam edecek. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak önümüzdeki yıllarda enflasyon oranında artışlar da gündeme gelecek ve zam yapılacak.