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  • 03.04.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 10:43

Milyonları ilgilendiriyor! , ve Meclis'e geliyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından Meclis yoğun bir gündemle yeniden açılacak. Yerel seçimler nedeniyle 24 Şubat tarihinde çalışmalarına ara veren Meclis, 9 Nisan'da tekrar çalışmaya başlayacak. Gündemde ise , , ve gibi konular bulunacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına 24 Şubat tarihinde ara vermişti.

9 Nisan'da tekrar çalışmaları başlatacak olan TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var.

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