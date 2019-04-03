Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına 24 Şubat tarihinde ara vermişti.
9 Nisan'da tekrar çalışmaları başlatacak olan TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına 24 Şubat tarihinde ara vermişti.
9 Nisan'da tekrar çalışmaları başlatacak olan TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var.
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