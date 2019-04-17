

Washington'da bulunan Bakan Albayrak, Trump'la bir araya geldi. Görüşmeye ABD'li mevkidaşı Mnuchin ile Trump'ın Kıdemli Başdanışmanı

Kushner de katıldı. Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik. Gayet pozitif bir geri dönüş aldık. Gerekli mesajları da Türkiye'ye dönünce Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. S-400'le alakalı süreçleri makul şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemledim. Bu görüşme, Türkiye'ye verilen önemi gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de önemli mesajlar verdi. Washington'da G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantılarına katılan Bakan Berat Albayrak; ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, birçok üst düzey yetkili ve küresel sermayenin temsilcileriyle de bir araya geldi. Bakan Albayrak, yatırımcılarla yaptığı toplantılara değinerek, ziyaretini "Bugüne kadarkilerin en başarılısı" olarak nitelendirdi. Albayrak, ABD temaslarında şu mesajları verdi: