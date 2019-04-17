Washington'da bulunan Bakan Albayrak, Trump'la bir araya geldi. Görüşmeye ABD'li mevkidaşı Mnuchin ile Trump'ın Kıdemli Başdanışmanı
Kushner de katıldı. Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik. Gayet pozitif bir geri dönüş aldık. Gerekli mesajları da Türkiye'ye dönünce Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. S-400'le alakalı süreçleri makul şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemledim. Bu görüşme, Türkiye'ye verilen önemi gösteriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de önemli mesajlar verdi. Washington'da G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantılarına katılan Bakan Berat Albayrak; ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, birçok üst düzey yetkili ve küresel sermayenin temsilcileriyle de bir araya geldi. Bakan Albayrak, yatırımcılarla yaptığı toplantılara değinerek, ziyaretini "Bugüne kadarkilerin en başarılısı" olarak nitelendirdi. Albayrak, ABD temaslarında şu mesajları verdi:MUTABAKATLA YAPILACAK
Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Çalışma bakanımızın koordinasyonunda bu süreç yürütülecek. Henüz daha bu süreç başlamadı. Öyle bir formül üreteceğiz ki; tüm paydaşlar mutlu olacak. Tüm paydaşlarla adım atılacak.
ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA
Türkiye ekonomisinin son 6 aylık performansı ciddi bir takdir gördü. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler var. Zor bir dönemi minimum hasarla atlattık. En kötü geride kaldı. Yıl sonu enflasyonu yüzde 15.9 oranındaki hedefin altında kalacak.
YATIRIMIN TAM ZAMANI
Türkiye'ye yatırım yapmak için muhtemelen bundan daha iyi bir zaman olmamıştır. Önümüzdeki 4.5 yılda bir seçimin olmaması ve istekli bir ekonomik dönüşüm ajandasına bağlılığındaki güçlü hükümet kararlılığıyla, Türkiye yatırımcılar için her çeşit muhteşem olanaklar sunuyor. Türkiye iş yapmak isteyen herkese açık.
GÜÇLÜ ORTAKLIK MESAJI
Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel ortaklığımız kadar güçlü olmalıdır.
PERFORMANSIMIZ YÜKSEK
AK Parti iktidarlarının tamamı bütçe performansı açısından bugüne kadar başarılı bir sınav vermiştir. Burada sorunumuz yok. 16 yıllık performansta, Maastricht kriterlerinin tutturulamadığı tek yıl 2009'dur.
PİYASA SATIN ALDI
İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı. Seçim tekrarlanırsa yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz.
YENİ REFORMLAR GELİYOR
Türkıye'nin güçlü mali bilançosu, 2019'un ikinci yarısında büyümeyi hızlandırmak konusunda güven veriyor. Önümüzdeki aylarda, çeşitli bakanlıkların duyuracağı reform adımları olacak. Tüm bunlar bize, Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılı olan 2023'e giden sağlam yollar açacak.
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