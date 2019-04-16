Memur ve emeklilerin maaşları Ocak ayı ile zamlanmıştı. Emekli maaşlarının zamlanmasına üç ay kaldı. Temmuz zammı, açıklanacak enflasyon verilerinden sonra belirgin hale gelecek. Emekli maaşına yapılacak olan 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz 2019 memur zammı yüzde kaç olacak? Yazımızda, son enflasyon verilerine ve emekli maaşları ile ilgili merak edilen sorulara yanıt bulabilirsiniz.

TEMMUZ ZAMMI TAHMİNLERİ

Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 11.15 zam öngörülüyor.

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.

Peki mesleklere göre 2019 yılı memur maaşları ne kadar olacak?

Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL

2019 TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler.

2019 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

2018 Aralık'ta aylık TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE yüzde 2,22 düştü.

Memur zammı 2019 yılı için yüzde 10.69 oldu.

Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisinin maaşı 2379,91 TL oldu.

2019 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılı enflasyon verilerini açıklamasıyla, emeklilerin Ocak ayı zam oranı belli oldu. Buna göre; 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine de 2018'in Temmuz ayı için belirlenmiş zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük artış ve yüzde 6.73 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.73'e ulaştı.