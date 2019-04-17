Ev, araba ve ihtiyaç kredisi alacak olanlara bankalardan iyi haberler geliyor. Son günlerde kamu bankalarının başı çekmesiyle birlikte tüm bankaların kredi faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte 17 Nisan bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları detayları. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.