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  • 17.04.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 09:58

ların 17 Nisan güncel kredi faiz oranları! , Akbank, , Garanti, konut - taşıt -

ların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kredi faiz oranlarına baktığımız zaman en uygun kredi oranlarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz. Hesaplama yapacak olursak ise, güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. İşte bankaların 17 Nisan güncel kredi faiz oranları en son durum.

Ev, araba ve ihtiyaç kredisi alacak olanlara bankalardan iyi haberler geliyor. Son günlerde kamu bankalarının başı çekmesiyle birlikte tüm bankaların kredi faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte 17 Nisan bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları detayları. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

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