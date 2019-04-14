Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Amerika'daki yoğun ekonomi diplomasisi ve görüşme trafiği Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. Başarılı görüşme trafiğini gölgelemeye çalışan Financial Times, Reuters, Bloomberg gibi yayın kuruluşları ve sosyal medyadaki tetikçiler başarılı olamadı. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ve verimli geçen toplantılardan hemen sonra Reuters'in Albayrak'ın programlarını hedef alan, haberleri servis edildi.
YOĞUN TRAFİK
Ardından FT ve Bloomberg de benzer saldırılara yeltendi. Aynı kuruluşlar, Ağustos ayında da Türkiye için felaket senaryoları çizmiş, dengelenme sürecinin başarılması ile sessizliğe bürünmüşlerdi. Bakan Albayrak, ilk olarak 8 trilyon doların üzerinde varlık yöneten Eaton Vance, Carlyle Group, Alliance Bernstein, Blackrock, Bluebay Asset Managment, PIMCO ve Goldman Sachs Asset Management gibi küresel fonlarla, aralarında başkanlarının da olduğu üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ablayrak'ın diğer bir görüşmesi de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile oldu. Albayrak Cuma günü, Fitch yetkililerini kabul etti. Albayrak Cuma günü Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosova, Slovakya ve Slovenya'nın Maliye Bakanları ile bir araya geldi.
Bakan Albayrak ABD'deki toplantılar sırasında OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile de bir süre sohbet etti.
YOĞUN TRAFİK
Ardından FT ve Bloomberg de benzer saldırılara yeltendi. Aynı kuruluşlar, Ağustos ayında da Türkiye için felaket senaryoları çizmiş, dengelenme sürecinin başarılması ile sessizliğe bürünmüşlerdi. Bakan Albayrak, ilk olarak 8 trilyon doların üzerinde varlık yöneten Eaton Vance, Carlyle Group, Alliance Bernstein, Blackrock, Bluebay Asset Managment, PIMCO ve Goldman Sachs Asset Management gibi küresel fonlarla, aralarında başkanlarının da olduğu üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ablayrak'ın diğer bir görüşmesi de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile oldu. Albayrak Cuma günü, Fitch yetkililerini kabul etti. Albayrak Cuma günü Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosova, Slovakya ve Slovenya'nın Maliye Bakanları ile bir araya geldi.
Bakan Albayrak ABD'deki toplantılar sırasında OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile de bir süre sohbet etti.
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