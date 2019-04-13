Ağustos ayında Türkiye ekonomisine yönelik operasyon başlatan güçler 31 Mart seçimlerinin hemen ardından yine saldırıya geçtiler. Yaşanan süreç Türkiye ekonomisine karşı Ağustos ayında başlatılan sürece çok benziyor. O zaman da Bloomberg ve Financial Times başı çekiyordu. Şimdi bu operasyona Reuters ve sosyal medyadaki tetikçiler dahil oldu.

KUR KRİZİNİN ATLATILAMAYACAĞI ALGISINI YAYMIŞLARDI

Daha Türkiye'nin yeni dönem ekonomi politikalarına ilişkin detaylar paylaşılmadan algı operasyonu yapılmış ve Türkiye'nin yatırımcılara güven veremeyeceği, kur krizini atlatamayacağı algısı yapmışlarlardı. Ancak güçlü Türkiye ekonomisi döviz kurları üzerinden Türkiye'ye yapılan bu ekonomik görünümlü siyasi operasyonu püskürtmeyi başarmıştı.

31 MART SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YİNE SALDIRIYA GEÇTİLER

31 Mart seçimlerinin hemen ardından bir kur saldırısı daha devreye sokuldu. Ancak ekonomi yönetiminin adımları ile "operasyonlara girişenleri ciddi bedeller ödeterek" sonuçlanmıştı. Şimdi üçüncü kez, Ağustos ayındaki kur operasyonuna benzer bir saldırıya geçtiler.

REFORM PAKETİNİN ARDINDAN ALGI OPERASYONU BAŞLADI

10 Mart Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunumuyla gerçekleştirilen 400 kişilik bir yatırımcı toplantısında, reform paketine ilişkin soru sorulmamasına rağmen 3-4 kişiye dayandırılarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Oysa gerek Bakan Berat Albayrak gerekse Merkez Bankası Başkanı çok şeffaf bir şekilde tüm adımları anlattı





YATIRIMCILAR ÜZERİNDE BASKI KURMA GİRİŞİMİ TUTMADI

Reuters haberinin hemen ardından bu kez Ağustos ayının bir başka operasyon kanalı Financial Times devreye girdi. Sözde başbaşa görüşmelere ilişkin detaylar vererek, pozitif havayı zehirlemeye giriştiler. Medya üzerinden yatırımcılar üzerinde baskı oluşturma girişiminin tutmadığını, kurdaki yükselişin çok sınırlı olmasıyla anlıyoruz.

REFORM PAKETİ YATIRIMCILAR ÜZERİNDE POZİTİF KARŞILIK BULDU

Yapılan görüşmelerde, özellikle Türkiye'nin güçlü bir tasarruf ve bankacılık altyapısı için atılması taahhüt edilen adımlar yatırımcılardan pozitif karşılık buldu ve gerçekleşmesinin bekleneceği söylendi. Türkiye ekonomisinin kurmayları tarafından, bugüne kadar ortaya konan adımların bu paketin hayata geçeceğinin de garantisi olduğu vurgulandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FONLARI ARASINDA BULUNAN YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜLDÜ

Herşey çok açık, şeffaf ve samimi gerçekleşti. Bakan Albayrak 10'dan fazla dünyanın en büyük fonları arasında bulunan yatırımcılarla görüştü. Kaldı ki, aradaki iletişim bugün başlamadı. Bakan Albayrak bu fonlarla daha önce Londra'da, Bali'de ve Newyork'ta da görüştü. Hiçbirinde böylesine bilgiler sızmazken, arada kurulan güçlü iletişim ve sağlanan güvene rağmen bu sefer yapılması Türkiye'ye karşı uluslarası medya üzerinden yeni bir operasyon başladığının göstergesi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMA ARZUSU!

Gerek S-400 gerekse İstanbul seçimlerindeki, "ekonomiye faturası ağır olur" söylemi, aslında hedeflenen sürecin, Türkiye'yi ekonomik saldırılarla köşeye sıkıştırma arzusunun göstergesi.