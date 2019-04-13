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  • Ekonomi
  • 13.04.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 18:33

Yatırımcıların 'ye güveni kimleri rahatsız etti! İşte saldırının sebepleri ve o karanlık odakların amaçları

'ye karşı uluslarası medya üzerinden yeni bir operasyon başlatıldı. Ekonomiye darbe vurmak isteyenler yine devrede, malum odaklar, silahla, tankla tüfekle yapamadıklarını ekonomi üzerinden yapmak için yine harekete geçti. Ancak milli ekonomi tüm bu saldırılara geçit vermedi, Türk halkı parasına sahip çıkarak oyunları hep bozdu. 'nin başkenti Washington’da yoğun bir ekonomi diplomasisi yürüten , yatırımcı toplantılarına da katıldı. EBRD ile Türkiye yatırımları masaya yatırıldı. Bakanı Berat Albayrak, ABD'de başarılı temaslar yürütürken İngiliz ekonomi basını Türkiye'nin ekonomisini hedef alan yanıltıcı haberler yapmaya başladı. Peki Türkiye'nin ekonomisini hedef alan İngiliz ve Uluslararası basın kuruluşlarının amacı ne? Türkiye'nin ekonomisi neden saldırı altında? İşte Türkiye'nin ve ekonomisinin saldırı altında olmasının sebebi o ve o karanlık odakların amaçları...

Ağustos ayında ekonomisine yönelik operasyon başlatan güçler lerinin hemen ardından yine saldırıya geçtiler. Yaşanan süreç Türkiye ekonomisine karşı Ağustos ayında başlatılan sürece çok benziyor. O zaman da Bloomberg ve başı çekiyordu. Şimdi bu operasyona Reuters ve sosyal medyadaki tetikçiler dahil oldu.

KUR KRİZİNİN ATLATILAMAYACAĞI ALGISINI YAYMIŞLARDI
Daha Türkiye'nin yeni dönem ekonomi politikalarına ilişkin detaylar paylaşılmadan algı operasyonu yapılmış ve Türkiye'nin yatırımcılara güven veremeyeceği, kur krizini atlatamayacağı algısı yapmışlarlardı. Ancak güçlü Türkiye ekonomisi döviz kurları üzerinden Türkiye'ye yapılan bu ekonomik görünümlü siyasi operasyonu püskürtmeyi başarmıştı.

31 MART SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YİNE SALDIRIYA GEÇTİLER
31 Mart seçimlerinin hemen ardından bir kur saldırısı daha devreye sokuldu. Ancak ekonomi yönetiminin adımları ile "operasyonlara girişenleri ciddi bedeller ödeterek" sonuçlanmıştı. Şimdi üçüncü kez, Ağustos ayındaki kur operasyonuna benzer bir saldırıya geçtiler.

REFORM PAKETİNİN ARDINDAN ALGI OPERASYONU BAŞLADI
10 Mart Perşembe günü 'ın sunumuyla gerçekleştirilen 400 kişilik bir yatırımcı toplantısında, reform paketine ilişkin soru sorulmamasına rağmen 3-4 kişiye dayandırılarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Oysa gerek Bakan Berat Albayrak gerekse Merkez Bankası Başkanı çok şeffaf bir şekilde tüm adımları anlattı

YATIRIMCILAR ÜZERİNDE BASKI KURMA GİRİŞİMİ TUTMADI
Reuters haberinin hemen ardından bu kez Ağustos ayının bir başka operasyon kanalı Financial Times devreye girdi. Sözde başbaşa görüşmelere ilişkin detaylar vererek, pozitif havayı zehirlemeye giriştiler. Medya üzerinden yatırımcılar üzerinde baskı oluşturma girişiminin tutmadığını, kurdaki yükselişin çok sınırlı olmasıyla anlıyoruz.

REFORM PAKETİ YATIRIMCILAR ÜZERİNDE POZİTİF KARŞILIK BULDU
Yapılan görüşmelerde, özellikle Türkiye'nin güçlü bir tasarruf ve bankacılık altyapısı için atılması taahhüt edilen adımlar yatırımcılardan pozitif karşılık buldu ve gerçekleşmesinin bekleneceği söylendi. Türkiye ekonomisinin kurmayları tarafından, bugüne kadar ortaya konan adımların bu paketin hayata geçeceğinin de garantisi olduğu vurgulandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FONLARI ARASINDA BULUNAN YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜLDÜ
Herşey çok açık, şeffaf ve samimi gerçekleşti. Bakan Albayrak 10'dan fazla dünyanın en büyük fonları arasında bulunan yatırımcılarla görüştü. Kaldı ki, aradaki iletişim bugün başlamadı. Bakan Albayrak bu fonlarla daha önce 'da, Bali'de ve Newyork'ta da görüştü. Hiçbirinde böylesine bilgiler sızmazken, arada kurulan güçlü iletişim ve sağlanan güvene rağmen bu sefer yapılması Türkiye'ye karşı uluslarası medya üzerinden yeni bir operasyon başladığının göstergesi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMA ARZUSU!
Gerek S-400 gerekse seçimlerindeki, "ekonomiye faturası ağır olur" söylemi, aslında hedeflenen sürecin, Türkiye'yi ekonomik saldırılarla köşeye sıkıştırma arzusunun göstergesi.

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