Ağustostaki kur saldırısının ardından yaşanan dalgalanmayla mali bünyeleri zayıflayan ve borçlarını yapılandırmak için konkordato ilan eden şirketler, ekonomide dengelenme sürecinde atılan adımların etkisiyle toparlanmaya başladı. Ağustostan sonra iflastan kaçınmak ve borçlarından kurtulmak için konkordato ilan eden 1.800 şirketten 500 tanesi sistemden çıktı. Konkordato müracaatları da yılbaşından bu yana yüzde 70'e yakın azaldı.

7 MİLYARLIK RİSK ORTADAN KALKTI

Bankacılar, konkordatodan çıkan şirketlerin finans sektöründeki riskinin 7 milyar TL civarında olduğunu belirtiyor. Yani, 500 şirketin konkordatodan çıkmasıyla birlikte bankaların üzerindeki 7 milyar TL'lik risk de kalkmış oldu. Edinilen bilgilere göre, geçen yıl ağustostan sonra konkordato ilan eden firma sayısı 1.800'dü. Bu firmaların bankacılık sektöründeki toplam riski 28 milyar TL civarındaydı. 7 milyar TL riski bulunan 500 firmanın konkordato sürecinden çıkmasıyla bu rakam 21 milyar TL civarına indi. Bu kredinin de 10 milyar TL'sinin teminatlarının bulunduğu ve yeniden yapılandırılabilecek düzeyde olduğu belirtiliyor. Tahsil edilemeyecek gözüyle bakılan 10 milyar TL'lik bölümün ise sektörün toplam kredileri içindeki payı binde 4'ü dahi bulmuyor.

BANKALAR HEYET KURDU

2018'in son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 7 bankanın katılımıyla 'konkordato heyeti' kurulmuştu. Şu anda 7 bankaya ilave diğer bankalar da sürece katıldı. Heyet borçlu firmalara çözüm sunarak konkordatodan çıkmalarını sağlıyor.

YENİ YASAL ÇERÇEVE HAZIRLANIYOR

İflas ertelemenin yerine getirilen konkordato sistemi şirketlerin yeni suiistimal alanı olmuştu. Bazı uyanık patronlar, mahkemeden karar aldırıp borcunu dondurup kazandıkları parayı dövize yatırmaya başlayınca hükümet yıl sonunda yeni bir düzenleme yaparak konkordato ilanlarını zorlaştırmıştı. Bakan Albayrak, konkordato ve kredi yapılandırmalarla ilgili herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve hazırlayacakları mesajını vermişti.

TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK ORANI % 4.2

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Yeni Ekonomi Programı kapsamında atılacak yapısal reform adımlarını açıklarken bankacılık sektörüyle ilgili önemli bilgiler vermişti. Bankacılık sektöründe kredi hacminin tahsili geçmiş alacaklar hariç 2.5 trilyon olduğunu hatırlatan Albayrak, "Tahsili gecikmiş ya da takip hesabında izlenen alacakların miktarı Mart 2019 itibarıyla 106 milyar TL'dir. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı yüzde 4.2'dir. 106 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar için 72 milyar TL seviyesinde özel karşılık ayrılmıştır. Sektörümüzün daha dirençli hale getirilmesini ve sermaye yeterlilik oranlarının güçlendirmesini önemsiyoruz" demişti.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntem. Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliği taşıyor. Borçlunun iflasında, alacaklılar alacaklarının yarısından daha azını daha uzun vadede temin edebildikleri için konkordato alacaklıların işine gelebiliyor.