İşte Bakan Albayrak'a yapılan algı operasyonlarının amacı! ABD ziyareti kimleri rahatsız etti?
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Washington'a giden Hazine Bakanı Berat Albayrak, burada 400'den fazla yatırımcının ve banka temsilcisinin katıldığı toplantıda yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'de hükümetin uygulamaya koymayı hedeflediği reformları anlattı. Türkiye'nin yerli ve milli ekonomisi için çalışan Bakan Albayrak'ın bu ziyaretinden rahatsız olan bazı medya örgütleri, Türkiye'ye karşı yine manipülatif saldırılarına ve algı operasyonlarına başladı. Reuters, Bloomberg, Financial Times, sosyal medyadaki kara propagandacıların başını çektiği bu operasyonda hedef Türkiye ekonomisi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. İşte Albayrak'a yapılan bu topyekün saldırının nedenleri ve amaçları...
Türkiye 2002 yılından bu yana istikrarlı bir hükümet ile oldukça büyük ilerleme kaydetti. Bir yandan kişi başı geliri arttırırken bir yandan teknoloji üreten bir ülke haline geldi. Bugün gelinen noktada ülkenin savunma sanayi yurtdışı ihracata başlamış bir duruma geldi. Türkiye'nin ve Bakan Albayrak'ın bu girişimleri bu ziyareti yine birilerini rahatsız etti. Ağustos ayında Türkiye ekonomisine yönelik operasyon başlatan güçler 31 Mart seçimlerinin hemen ardından yine saldırıya geçtiler. 10 Mart Perşembe günü Bakan Albayrak'ın sunumuyla gerçekleştirilen 400 kişilik bir yatırımcı toplantısında, reform paketine ilişkin soru sorulmamasına rağmen 3-4 kişiye dayandırılarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.