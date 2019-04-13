İşte Bakan Albayrak'a yapılan algı operasyonlarının amacı! ABD ziyareti kimleri rahatsız etti?

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Washington'a giden Hazine Bakanı Berat Albayrak, burada 400'den fazla yatırımcının ve banka temsilcisinin katıldığı toplantıda yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'de hükümetin uygulamaya koymayı hedeflediği reformları anlattı. Türkiye'nin yerli ve milli ekonomisi için çalışan Bakan Albayrak'ın bu ziyaretinden rahatsız olan bazı medya örgütleri, Türkiye'ye karşı yine manipülatif saldırılarına ve algı operasyonlarına başladı. Reuters, Bloomberg, Financial Times, sosyal medyadaki kara propagandacıların başını çektiği bu operasyonda hedef Türkiye ekonomisi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. İşte Albayrak'a yapılan bu topyekün saldırının nedenleri ve amaçları...

13.04.2019 12:40 - Son Güncelleme: 13.04.2019 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





