AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'nin üyelik sürecini askıya alma çağrılarına karşı AB Komisyonunun tutumunun net olduğunu belirtti.

Schinas, üyelik sürecinin askıya alınması için tüm üye ülkelerin oybirliğinin gerektiğine dikkati çekerek, halihazırda bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

"AB'NİN KAPISI TÜRKİYE'YE AÇIKTIR"

Schinas, "Türkiye aday ülkedir. Bağlantı kurmaya ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz. AB'nin kapısı Türkiye'ye açıktır ve açık kalmaya devam edecektir. Kapının açık kalması için de menteşelerin işlevsel olması gerekir." diye konuştu.

"Kapıyı açık tutmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Menteşelerin pas tutmasını engellemeliyiz. Türkiye-AB ilişkileri açısından menteşeleri reform, hukukun üstünlüğü, demokrasi olarak tanımlamak mümkün." diyen Schinas, bu alanda ilerlemeler kaydedildiği müddetçe AB'nin kapısının Türkiye'ye açık kalacağını belirtti.