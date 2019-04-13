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  • 13.04.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 20:54

() Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas'tan 'nin ekonomik atılımlarına övgü

() Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, " seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz." dedi. Schinas'in bir diğer dikkat çeken açıklaması da Hazine ve Maliye Bakanı ’ın duyurduğu ekonomik reformla ilgiliydi. Schinas "Yakın zamanda açıklanan ekonomik reform programı da olumlu bir adım." açıklamasını yaptı.

Margaritis Schinas'tan Türkiye'nin ekonomik atılımlarına övgü

Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 'nin üyelik sürecini askıya alma çağrılarına karşı AB Komisyonunun tutumunun net olduğunu belirtti.

Schinas, üyelik sürecinin askıya alınması için tüm üye ülkelerin oybirliğinin gerektiğine dikkati çekerek, halihazırda bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

"AB'NİN KAPISI TÜRKİYE'YE AÇIKTIR"
Schinas, "Türkiye aday ülkedir. Bağlantı kurmaya ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz. AB'nin kapısı Türkiye'ye açıktır ve açık kalmaya devam edecektir. Kapının açık kalması için de menteşelerin işlevsel olması gerekir." diye konuştu.

"Kapıyı açık tutmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Menteşelerin pas tutmasını engellemeliyiz. Türkiye-AB ilişkileri açısından menteşeleri reform, hukukun üstünlüğü, demokrasi olarak tanımlamak mümkün." diyen Schinas, bu alanda ilerlemeler kaydedildiği müddetçe AB'nin kapısının Türkiye'ye açık kalacağını belirtti.

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