Konuta vergi dopingi

Gayrımenkul satışlarında uygulanan KDV ve tapu harcı indiriminin 31 Aralık'a kadar uzatılmış olması, konut kredi faizlerinin aylık yüzde 1.28'e gerilediği bugünlerde ev almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat oluştururken, konut sektörüne de adeta doping etkisi yaptı. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, KDV ve tapu harcı indiriminin, mevduat faizi baskısı ve konut kredisi yüküyle mücadele eden sektöre, doping etkisi yaptığını söyledi. Geçen 6 ay içinde oluşan maliyet artışlarının konut fiyatlarına henüz yansıtılmadığına dikkat çeken Durbakayım, "Bu yükün altında ezilmemek için çabalayan sektörde, ertelenen maliyet artışlarının sonbahara doğru konut fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. Bu nedenle harç ve KDV indirimi, fiyat artışından doğacak etkinin şiddetini azaltacaktır" diye konuştu. Durbakayım, bu indirim ve teşviklerin kalıcı olması gerektiğinin de altını çizdi.
500 BİN LİRALIK EVDE 52 BİN 500 LİRALIK AVANTAJ
BU indirimle gayrimenkul satışlarında uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı, yüzde 8'e, binde 20 olarak uygulanan tapu harcı ise binde 15'e çekiliyor. Buna göre, 500 bin liralık bir gayrimenkulde alıcının; KDV indiriminden 50 bin lira, tapu harcı indiriminden ise 2 bin 500 lira kârı oluyor. Kısacası 31 Aralık'a kadar 500 bin liralık ev alan vatandaş, 52 bin 500 lira daha az ödeyecek. KDV ve tapu harcı indirimi işyeri alımlarında da uygulanıyor.
500 BİN LİRALIK EVDE 52 BİN 500 LİRALIK AVANTAJ
BU indirimle gayrimenkul satışlarında uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı, yüzde 8'e, binde 20 olarak uygulanan tapu harcı ise binde 15'e çekiliyor. Buna göre, 500 bin liralık bir gayrimenkulde alıcının; KDV indiriminden 50 bin lira, tapu harcı indiriminden ise 2 bin 500 lira kârı oluyor. Kısacası 31 Aralık'a kadar 500 bin liralık ev alan vatandaş, 52 bin 500 lira daha az ödeyecek. KDV ve tapu harcı indirimi işyeri alımlarında da uygulanıyor.
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