Binlerce aday tarafından merakla beklenen yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni askerlik sistemi artık tek tip olacak. Akar, tek tip askerlik sistemi üzerinde çalışırken modern verileri kullandıklarını, bu sayede ülkedeki ihtiyacın ve sorunların farkında olduklarını ve bunların çözüleceğini söyledi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni askerlik sistemi artık tek tip olacak. Akar, tek tip askerlik sistemi üzerinde çalışırken modern verileri kullandıklarını, bu sayede ülkedeki ihtiyacın ve sorunların farkında olduklarını ve bunların çözüleceğini söyledi. Akar'ın canlı yayında yaptığı açıklamalara göre, yeni askerlik sistemine yapılan başvurular sonucunda belirlenen er ve erbaşlar bir ay boyunca eğitim alacaklar. Aynı zamanda bedelli askerler de normal askerler gibi bir ay sürecek bir eğitimden geçecekler. Eğitim düzeyi lise ya da daha altında olanlar birinci ayın sonunda beş aylık daha farklı bir eğitime tabi tutulacaklar. Beş ayı genel anlamda sahada ve kıtalarda görev alarak geçirecek olan askerler toplamda 6 ay eğitim almış olacaklar.

Altıncı ayı bitiren er ve erbaşlara askerliğe devam etmek isteyip istemedikleri sorulacak. Sorunun cevabı doğrultusunda ise bir yön çizilecek. Hem er ve erbaşlar hem de bedelli askerler eğitim durumları lise ve altıysa eğitimde altı ay kalacaklar. Bu altı ayda yalnızca harçlık sistemi şeklinde çalışılacak, yani askerler maaş almayacaklar. Altı aylık eğitim sonucunda ise askerliğe devam etmek isteyenler sınavlara tabi tutulup çeşitli yetenek gruplarına ayrılacak. Başarılı olan kişilerle 6 aylık sözleşme yapılacak. Sözleşme süresi boyunca maaşlarını almaya devam edecekler. Altıncı ayın sonunda komutanlar ve uzmanlar er ve erbaşları değerlendirerek, bu süreçte başarılı olup olmadığını görüşülecek. Başarılı olan bireyler sözleşmeli er ya da uzman erbaş olarak askerde kalmaya devam edecek. Devam ettikleri sürenin ilk iki ayında profesyonelleşme ve teknik eğitim alacaklar. Sınıf eğitimi olarak söz edilen bu eğitim boyunca harçlık almaya devam edecekler. Fakat ikinci ayın sonundan itibaren maaş almaya başlayacaklar. Bu kişiler 12 ayı başarılı bir şekilde doldurduktan sonra isterlerse, haklarında yapılacak olumlu değerlendirme sonucunda astsubaylığa geçebilecek. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan kişiler ise yedek astsubay olarak göreve devam edecekler.

Hulusi Akar, iki yıllık bölümlerden mezun olan kişilerin yedek astsubay olarak göreve devam etmesinin amacının ise, kişilerin meslek hayatlarından kopmamaları için yapıldığını söyledi. Kişinin bu şartlarda sivil hayatta iş bulmasının zor olduğunu, bölümünü dört yıllığa tamamlaması ve yetkinliklerini artırması gerektiğini; fakat bu süreçte zaman kaybedilmesine gerek olmadığını açıkladı. Bu sayede elektrik, torna atölyesi, kimya gibi bölümlerden mezun olan kişiler askerde yedek subay olarak istihdam edilebilecekler. Askerde yedek subay olarak görev yapmak isteyen kişilerin, lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmaları şart. Bu kişiler de tıpkı diğer er ve erbaşlar gibi iki ay boyunca eğitim alacak ve 10 ay boyunca da saha ve kıtalarda maaşlı olarak çalışacaklar. Ordunun ve ülkenin ihtiyacına ve kendi isteklerine göre subaylığa da geçiş yapabilecekler.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ŞEMASI

Yeni askerlik sistemi şemasına baktığımızda ise, bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek. Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler.