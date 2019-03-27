Ucuz konutta sıra emeklide! İşte detaylar

TOKİ konutları için emekli vatandaşlara müjde gibi bir haber geldi. Ucuza konut hayalleri kuran milyonlarca emekli TOKİ konutları başvuruları 25 Mart'ta başladı. TOKİ evleri kampanyasından yararlanmak için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekiyor. 6-22 Mart arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az 1 yıl oturan vatandaşlar başvurularını yaptı.

EMEKLİYE TOKİ EVLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen, emekliler için yapılacak olan konutlara ilginin fazla olmasını beklediklerini söyledi. Başkan Degen, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da yaptığı konuşmasında emeklilerimiz için konut projesinin başlayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesinde arsa tahsisini gerçekleştirmesinin ardından Toplu konut idaresi yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler ve buna paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'unda destekleri ile ilimizde konutlar yapılacak.

İlk etapta ne kadar Konut'un yapılacağı konusunda emeklilerimizin talepleri değerlendirilecek. Bu kapsamda 25 Mart tarihinde başlayacak kayıtlar 5 Nisan tarihine kadar devam edecek. Emeklilerimiz ilk etapta Halk Bankasına 2 + 1 için 500 TL, 3 + 1 daireler için ise 1000 TL yatıracaklar. Sonraki süreçte ise yapılacak konutlar için kura çekimleri gerçekleşecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da açıkladığı gibi emeklilerimiz kira öder gibi 20 yıl vade ile ev sahibi olacak. Peşinatlar konusunda kimse endişeye düşmesin. Gerek bakanlık, gerek TOKİ yetkilileri, taleplerimiz doğrultusunda emeklilerimizin bütçesine göre bir ödeme planı hazırlayacak. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimize en uygun ödemeler ile konutlar verilecek. Bu konuda bizlerde dernek yönetimi olarak seçimler sonrasında Başkent Ankara'da bakanlık ve Toplu konut idaresi yetkileri ile temaslarımızı sürdüreceğiz.

Erzurum için büyük önem taşıyan konut projesinde çok büyük mesafeler kat ettik. bu bağlamda bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilerimizde teşekkür ediyoruz. Seçimler sonrasında konutların hızlı bir şekilde yapılması için Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanlığı olarak çok yoğun bir çalışma yapacağız. Üyelerimizin sıcak bir yuvaya kavuşması en büyük dileğimiz. Altına bir kez daha çizerek belirtmek istiyorum ki, yapılacak olan bu konut projesinde peşinatlar konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Toki en uygun ödeme planını yapacaklar. Emeklilerimiz özellikle peşinatlar konusunda asla karamsarlığa düşmesinler" açıklamalarında bulundu.

TOKİ EVLERİ EMEKLİLER İÇİN BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Şimdi sıra emeklilerde. 12.5 milyon emeklinin çoğu ev sahibi değil. Projelerden emeklilere de pay ayrılacak. Bu haktan yararlanmak isteyen emekliler Pazartesi gününden yani 25 Mart'tan itibaren bankalara müracaat edecekler. Emeklilerin başvurusu 5 Nisan'a kadar devam edecek. 2+1 daireler için 500 lira, 3+1'ler için 1000 lira başvuru bedeli ödenecek.

TOKİ KONUTLARI 116 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte 'Hak Sahibi Belirleme' kurası çekilecek. 50 bin konut için en düşük fiyat 116 bin 400 lira, başlangıç taksitleri de 388 lira. 3+1 konutların fiyatları 170 bin 720 liradan başlıyor. Vade 20 yıla kadar uzuyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ TÜRÜ KONUT KREDİSİ İŞYERİ KREDİSİ

Vade 1-120 Ay 1-120 Ay

Tutar Tüm tutar aralıkları Tüm tutar aralıkları

Faiz Oranı (%) 1,28 1,38

Tahsis Ücreti YOK

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİ TÜRÜ KONUT KREDİSİ İŞYERİ KREDİSİ

Vade 1-120 Ay 1-120 Ay

Tutar Tüm tutar aralıkları Tüm tutar aralıkları

Faiz Oranı (%) 1,28 1,38

Tahsis Ücreti YOK

TOKİ 50 bin konut projesi alt, orta, üst gelir başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 50 bin konut fırsatına vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gösterdi. Özellikle başvuruların hangi banka ile alınacağı sorusu, başvuru klavuzunun yayınlanması ile cevap bulmuş oldu. Başvurunun ardından işleyecek süreç de netleşti. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında İdaremizce ilan edilecek tarihte "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

İşte TOKİ 50 bin konut başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

Taksit ödemeleri, 3 1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. TOKİtarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

2 1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3 1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3 1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

- 2 1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3 1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları;

gerekmektedir.