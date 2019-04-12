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  • 11.04.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 10:34

Taşeron işçilere asgari ücret maaş mı yapılacak mı? Kadroya geçen ne zaman ödenecek?

Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla ilgili tartışmalara bakanlık son noktayı koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sendikaya gönderdiği yazıda maaşların ödenme tarihlerini açıkladı. Tez-Koop-İş Sendikası'nın ilgili mevzuata atıfta bulunarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamuda çalışan işçilerin maaşlarının hangi tarihte ödenmesi gerektiği konusunda görüş sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşerondan kadroya geçen işçilerin aylık ücretlerinin ödenme anıyla ilgili yazıya yanıt verdi. Peki taşeron işçiye zam var mı? İşte detaylar...

Kadroya geçen taşeron işçiler aylık maaşlarının en zaman ödeneceğini merak ediyordu. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla ilgili tartışmalara bakanlık son noktayı koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sendikaya gönderdiği yazıda maaşların ödenme tarihlerini açıkladı. Bakanlık 28 Mart 2019 tarihli görüş yazısında Devlet Memurları Kanunu Tebliği ve ilgili mevzuat hükümlerine atıfta bulunarak aylık ücretlerin her ayın 14'ünde alınacağı hükmüne işaret etti. Peki Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapılacak mı? İşte tüm detaylar

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