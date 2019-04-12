Kadroya geçen taşeron işçiler aylık maaşlarının en zaman ödeneceğini merak ediyordu. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla ilgili tartışmalara bakanlık son noktayı koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sendikaya gönderdiği yazıda maaşların ödenme tarihlerini açıkladı. Bakanlık 28 Mart 2019 tarihli görüş yazısında Devlet Memurları Kanunu Tebliği ve ilgili mevzuat hükümlerine atıfta bulunarak aylık ücretlerin her ayın 14'ünde alınacağı hükmüne işaret etti. Peki Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapılacak mı? İşte tüm detaylar