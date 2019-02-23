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Taşeron işçiye çifte

Taşeron işçiye çifte zam
Kadroya geçen taşeron işçiye iyi haber geldi. Çalışma Bakanlığı, kadroya geçen 1 milyon taşeron işçisiyle ilgili olarak kamu kurumlarına gönderdiği yazıda günlük çıplak ücretleri 85.28 liranın altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bin 800 lira olan ücretleri, 2 bin 20 liraya yükseltildi. Toplu iş sözleşmesindeki yüzde 4 la ücretler 2 bin 100 liraya ulaştı.

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