Kadroya geçirilen 850 bin taşeron işçi için yer değişikliği hakkı masada. Taşeron işçilerin bu yöndeki talepleri üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde çalışılan proje gerçekleşirse kadrodaki taşeron işçiler mazeret sebebiyle iller arasında yer değişikliği yapabilecek.
- Ekonomi
- 15.03.2019
- Gazete
850 bin işçiye tayin hakkı masada
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