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850 bin işçiye tayin hakkı masada

850 bin işçiye tayin hakkı masada
Kadroya geçirilen 850 bin taşeron işçi için yer değişikliği hakkı masada. lerin bu yöndeki talepleri üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde çalışılan proje gerçekleşirse kadrodaki taşeron işçiler mazeret sebebiyle iller arasında yer değişikliği yapabilecek.

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