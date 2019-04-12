

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Washington'da "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini ve yeni dönem ekonomi politikalarını anlattı. Birbirinden önemli isimlerin olduğu toplantıda Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin geleceği için kritik temaslarda bulundu.

KRİTİK TEMAS SONRASI ALGI OPERASYONU BAŞLADI!

Türkiye'nin Bakan Albayrak öncülüğünde Washington'da gerçekleştirdiği temaslar, Batı medyasını rahatsız etti! Her fırsatta Türkiye'ye karşı provokatif haberler ve algı operasyonu yapan mecralar, bu kez de Türkiye'ye açıkça saldırmaktan geri kalmadı!





YİNE BİLİNDİK SENARYO!

Yaşanan süreç Türkiye ekonomisine karşı Ağustos ayında başlatılan sürece çok benziyor. O zaman da Bloomberg ve Financial Times başı çekiyordu. Daha Türkiye'nin yeni dönem ekonomi politikalarına ilişkin detaylar paylaşılmadan algı operasyonu yapılmış ve Türkiye'nin yatırımcılara güven veremeyeceği, kur krizini atlatamayacağı algısı yaratılmıştı.





Mart ayında, seçimlerin hemen ardından bir kur saldırısı daha devreye sokulmuş ancak ekonomi yönetiminin adımları ile "operasyonlara girişenlere ciddi bedeller ödeterek" sonuçlanmıştı.

DAYANAKSIZ HABERLERLE KARALAMA KAMPANYASI!

Bakan Albayrak'ın katıldığı 400 kişilik yatırımcı toplantısında, reform paketine ilişkin soru sorulmamasına rağmen kim olduğu belirsiz birkaç kişiye dayandırılarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Oysa gerek Berat Albayrak, gerekse Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya çok şeffaf bir şekilde tüm adımları anlatmıştı.

Reuters haberinin hemen ardından bu kez Ağustos ayının bir başka operasyon kanalı FT devrete girdi.

Yapılan manipülatif haberlerde, sözde baş başa görüşmelere ilişkin detaylar verilerek, pozitif hava zehirlenmeye çalışıldı.







SALDIRILARI ELLERİNDE PATLADI!

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan bilindik mecraların saldırıları bu kez tutmadı! Medya üzerinden yatırımcılar üzerinde baskı oluşturma girişimine rağmen kurdaki yükseliş çok sınırlı oldu.

Yapılan görüşmelerde, özellikle Türkiye'nin güçlü bir tasarruf ve bankacılık altyapısı için atılması taahhüt edilen adımlar yatırımcılardan pozitif karşılık buldu. Gerçekleşmesinin bekleneceği söylendi. Türkiye tarafından, bugüne kadar ortaya konan adımların bu paketin hayata geçeceğinin de garantisi olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bakan Albayrak bu fonlarla daha önce Londra'da, Bali'de ve Newyork'ta da görüştü. Hiçbirinde böylesine bilgiler sızmazken, arada kurulan güçlü iletişim ve sağlanan güvene rağmen bu sefer yapılması Türkiye'ye karşı uluslarası medya üzerinden yeni bir operasyon başladığının göstergesi.

Gerek S-400, gerekse İstanbul seçimlerindeki, "ekonomiye faturası ağır olur" söylemi, aslında hedeflenen sürecin, Türkiye'yi ekonomik saldırılarla köşeye sıkıştırma arzusunun göstergesi.