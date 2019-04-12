Bakan Albayrak'tan ABD'ye 75 milyar dolarlık sefer

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı ticaretin artırılması amacıyla bu yıl 37'ncisi düzenlenen konferans, Washington'da başlıyor. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan'da Washington'da yapılacak. Konferans bu yıl 'İşe Dönüş' temasıyla gerçekleştirilecek. Patriot füzelerini üreten Raytheon şirketinden Apple ve General Electrik'e kadar birçok şirketin üst yöneticisi (CEO) bu konferansta bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, konferansların yanı sıra mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak. ABD tarafından ise Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ve Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'nin konferansta yer alması öngörülüyor. Türkiye-ABD ilişkilerine ışık tutacak konferansa, Başkan Donald Trump'un danışmanı Jared Kushner'ın da katılması bekleniyor. Konferanslar, 75 milyar dolarlık ticaret için yol haritasını belirleyecek bir 'çıkarma' niteliği taşıyor.

SAVUNMA, SANAYİ, İNŞAAT SİBER GÜVENLİK, 5G

TAİK-ATC Ortak Konferansı çerçevesinde 15 Nisan Pazartesi günü politik oturum, savunma sanayi ve iş birliği imkanlarının konuşulacağı savunma paneli, ticaret, inşaat ve altyapı, siber güvenlik, çevre, enerji, AR-GE ve İnovasyon panelleri yer alacak. 16 Nisan Salı günü ise ekonomik oturum, askerî stratejiler, planlama ve politikalarının tartışılacağı savunma paneli ve 5G teknolojisinin ele alınacağı 5G paneli gerçekleştirilecek. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, 37. ortak yıllık konferansta siyasetten ziyade iş konuşmayı hedeflediklerini belirterek "2 yıldır çok sık politika konuşmak zorunda kaldık. Şimdi iş konuşma zamanı. Siyasi, politik açıdan problemler olsa da ticaretin hiç etkilenmediği ülkeler var. ABD ile de siyaset ve ticaret konularının uzak tutulmasını istiyoruz. 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi iki ülke başkanları tarafından konuldu. Biz, bu hedefin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir çalışma başlattık. Yol haritasını iki başkana sunacağız." ifadelerini kullandı.

REFORM PAKETİNİ ANLATTI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için geldiğimiz Vaşington'da, birçok uluslarası fon ile yaptığımız görüşmelerin yanında JP Morgan'ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile bir araya geldi. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile banka politikaları ve Türkiye yatırımları ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Albayrak, Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.