Bakan Albayrak kritik zirveyi böyle değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile kritik temaslarda bulundu.







"TÜRKİYE'NİN TEZLERİNİ ORTAYA KOYDUK"

Twitter hesabından da kritik toplantıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Albayrak, "G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda bir kez daha, Türkiye'nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.



İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:







G20 AİLE FOTOĞRAFI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantılarının ardından "G20 Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı





Bakan Albayrak, çekim öncesinde yanında bulunan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Fotoğraf çekiminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve IMF Başkanı Christine Lagarde da hazır bulundu.