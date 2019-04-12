Bakan Albayrak, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu için devrede

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı reformu, 20-30 yıldan beri tartışılıyordu. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) kapsamında ilgili tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

MEVCUT SİSTEMDE KIDEM TAZMİNATINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN ŞARTLAR

MEvcut sistemde kıdem tazminaatından faydalanmak için "son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olup işten çıkarılmak, emekli olmak ve vefat hali" gibi şartlar aranıyordu. Yani bu halde iken kıdem tazminatı uygulamasından sınırlı sayıda çalışan faydalanabiliyor.

Firmalar, şu anda mali hesaplarında çalışanları için "kıdem tazminatı kalemi" ayırıyor, yani kıdem tazminatını bir "gider" olarak hesaplıyor. Ancak firmalar, hesapladıkları bu kıdem tazminatı meblağlarını, banka hesaplarına nakit olarak geçirmiyor. Firmalar, çalışan işten ayrılırken (işten çıkarma hariç) nakit ödeme yapmıyor





YAPILACAK DÜZENLEME İLE MEVCUT SORUNLAR BERTARAF EDİLECEK

Yapılacak yeni düzenleme ile kıdem tazminatı, "işverenlerin takdirinde belirsiz bir alacak" olmaktan çıkacak. İşçi sendikaları da dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların görüşleri alınarak kıdem tazminatının "yapılacak kesinti miktarları, sistemin kimleri kapsayacağı, birikmiş kıdem tazminatlarının durumu" gibi temel parametreleri belirlenecek.



ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİYLE ENTEGRE FONLAMA

Yeni sistemde özel emeklilik sistemiyle entegre olacak fonlamaya dayalı bir mekanizmaya geçilecek. Çalışanlar, kıdem tazminatı fonuyla desteklenecek. Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir emeklilik sistemine entegrasyon sağlanacak. Düzenleme ile kazanılmış haklar korunacak, tasarruflar artırılacak, çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelire kavuşması temin edilecek.



BAKAN ALBAYRAK TARAFLARI BİR ARAYA GETİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, konuyu çözmek için yakın zamanda tüm kesimleri bir araya getirecek.