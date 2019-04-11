



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için gittiği Washington'da JP Morgan'ın düzenlediği yatırımcı toplantısına katıldı. Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık." ifadelerine yer verdi.













AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede banka politikaları ve Türkiye yatırımları ele alındı.





TÜRKİYE VE IRAK ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİK

Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşen Bakan Albayrak, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik işbirliğinin ele alındığını vurguladı.