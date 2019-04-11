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  • 12.04.2019 03:52
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 04:00

Albayrak Washington'da çeşitli temaslarda bulundu

, G-20, ve IMF toplantıları için gittiği Washington'da JP Morgan‘ın düzenlediği yatırımcı toplantısına katıldı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "” paketimiz ve ekonomi politikalarımızı anlattık." ifadelerine yer verdi. Bakan Albayrak, ayrıca  ve () Başkanı ve Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin bir araya geldiği anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



, G-20, ve IMF toplantıları için gittiği Washington'da JP Morgan'ın düzenlediği yatırımcı toplantısına katıldı. Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı paylaşımda "" paketimiz ve ekonomi politikalarımızı anlattık." ifadelerine yer verdi.






AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Albayrak, ve () Başkanı ve heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede politikaları ve yatırımları ele alındı.



TÜRKİYE VE IRAK ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİK
Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşen Bakan Albayrak, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik işbirliğinin ele alındığını vurguladı.

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