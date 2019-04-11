Kıdem tazminatı fonu nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çarşamba günü Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladığı esnada, kıdem tazminatı ile ilgili de bilgiler verdi. Buna göre, kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilecek. Bu açıklamaların ardından milyonlarca vatandaş kıdem tazminatı fonu nedir, sorusuna yanıt aradı. Peki, kıdem tazminatı fonu nedir? Kıdem tazminatı reformu ne zaman ve nasıl olacak? İşte yeni kıdem tazminatında son durum...

İşverenin 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalışanı işten çıkarması durumunda çalıştığı yıllar için ödediği ücret olan kıdem tazminatı, yeni sistemde nasıl olacak?

KIDEM TAZMİNATI FONU NEDİR?

Kıdem tazminatı fonu, ilerleyen zamanda gerçekleştirilecek olan kıdem tazminatı reformunun Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilmesidir.

KIDEM TAZMİNATI REFORMU NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Tüm paydaşların katılımı ile Kıdem Tazminatı Reformu gerçekleştirilecek ve bu fon BES'in entegrasyonu sağlanacak. 2020 yılından itibaren her yıl OKS artı Gönüllü BES'te en az 100 milyar TL fon biriktirilmesi ve 5 yıl içinde milli gelirin yüzde 10'unu aşan toplam fon büyüklüğüne ulaşılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kıdem tazminatı reformu ile ilgili şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az çoktan çok, belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak.

Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, yani çalışanlara, işverenlere ve devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır. Finansal sektördeki bir diğer değişim alanımız sigortacılık sektörü olacak."

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatı kazanabilmek için en az bir yıl çalışılmış olması gerekiyor. Ancak kıdem tazminatı alabilmek için işçinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması şartı aranıyor. Kendi isteğiyle işten çıkanlar kıdem tazminatı hakkından faydalanamıyor ancak, erkekler askerlik hizmeti için kadınlar ise evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa kıdem tazminatı alabiliyorlar. Öte yandan, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını dolduranlar da kendi istekleri ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı hakkı kazanabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın işe başlama tarihinden çıkış verdiği tarihe kadar geçen her tam yıl için brüt ücret değerlendirilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.