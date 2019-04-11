2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni düzenleme nasıl olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatı ile ilgili 2019 yılı içerisinde yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu. Milyonlarca çalışan yapılan bu açıklama sonrası yeni kıdem tazminatı sisteminin nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? Yeni sistemde kıdem tazminatında hangi yenilikler var? Kıdem tazminatı kalkıyor mu? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

11.04.2019 09:54 - Son Güncelleme: 11.04.2019 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





