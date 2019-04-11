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2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni düzenleme nasıl olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatı ile ilgili 2019 yılı içerisinde yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu. Milyonlarca çalışan yapılan bu açıklama sonrası yeni kıdem tazminatı sisteminin nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? Yeni sistemde kıdem tazminatında hangi yenilikler var? Kıdem tazminatı kalkıyor mu? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...

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11.04.2019 09:54 - Son Güncelleme: 11.04.2019 10:06
2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatı ile ilgili yapılan son açıklamalar sonrası milyonlarca işçi bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Kıdem tazminatı iş yerinde en az bir yıl çalışmak koşuluyla emeklikte, vefat halinde veya işveren tarafından işten atılma durumunda alınabiliyor. Bunun dışında işçi eğer iş akdini haklı bir nedenle feshederse de kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Erkek çalışanlar askere giderken, kadın çalışanlar ise evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kıdem tazminatını alabiliyorlar.

2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem

İşçiler yeni sistemde kıdem tazminatının nasıl alınabileceğini merak ediyor. Kıdem tazminatının fona dönüşmesi sonucu hak kaybı olup olmayacağını merak eden çalışanlar akıllarındaki sorulara yanıt arıyor. İşte yeni kıdem tazminatı düzenlemesi ile ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem

1- FONA NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?
Mevcut sistemde bir yıllık çalışmaya karşılık 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatı fonu kurulduğunda fona işçi ve işveren payı olarak ne kadar kesinti yapılacağı, fonla ilgili tartışma konularının başında geliyor.

2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem

İşçi tarafı 30 günlük ücretin karşılığı olan kıdem tazminatının aynen devam edebilmesi için fona yüzde 8.3 oranında prim yatırılması gerektiğini savunuyor. İşveren tarafı, oran telaffuz etmemekle birlikte prim tutarının olabildiğince düşük belirlenmesini, çünkü fona yatırılan paranın nemalanacağının da dikkate alınması gerektiğini iddia ediyor.

2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem

2- FON SİSTEMİ TÜM İŞÇİLERE Mİ UYGULANACAK?
Daha önce gündeme gelen yasa taslaklarında, mevcut işçilerin çalışmaya devam ettikleri süre boyunca mevcut sistemde kalması öngörüldü. Fon yürürlüğe girdikten sonra yeni işçilerin bu sisteme tabi olması düşünülüyor. Mevcut çalışanların ise yeni işe girdiklerinde fona tabi olmaları öngörülüyor.

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