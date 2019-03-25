TOKİ konutları için şimdi sıra emekli vatandaşlarımıza geldi. TOKİ konutları için 67 ilde, 50 bin sosyal konut için başvurular yoğun bir şekilde sürüyor. Konutlara 100 binlerce talep var. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerindeki yoğunluk bunu gözler önüne seriyor. Kampanyadan yararlanmak için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekiyor. 6-22 Mart arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az 1 yıl oturanlar başvuru yaptı. İşte 2019 TOKİ evleri emekli başvuru şartları nedir? TOKİ konutları emekliler için başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar