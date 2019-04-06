Üniversiteli gençler, Sosyal Çalışma Programı'yla üç ay boyunca çalışacak. Toplam 2 bin 500 lira ödenecek 100 bin genç, böylece ilk kez sigortalı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla üniversiteli gençlere 3 ay boyunca toplam 2 bin 500 lira ödenecek. Bu yaz yaklaşık 100 bin gencin yararlanması hedeflenen programın ayrıntıları da netleşti. İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek ve sadece üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Peki 2019 İŞKUR işsizlere cep harçlığı alma şartları nedir? İŞKUR cep harçlığı günlük ne kadar? İşte tüm detaylar

ÖĞRENCİYE 2 BİN 500 TL VERİLECEK!

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânıyla gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.



Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program mayıstan itibaren başlayacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkânına kavuşacak. Mayıstan itibaren İŞKUR'a başvurarak sosyal çalışma programımıza katılmalarını diliyoruz. Gençlerimiz inşallah ülkemizin daha üst kademelerine yükselecek" dedi.





HEM SOSYALLEŞ HEM PARA KAZAN



İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek ve sadece üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Program ile öğrenciler iş hayatı ile tanışarak iş disiplini edinmeleri hem de kayıtlı çalışma konusunda farkındalık oluşturulması sağlanacak. Gençlerin programa katıldığı her gün için yaklaşık 68 lira ödeme yapılacak. Böylece hem aile bütçesine hem de sosyal hayata katkı sağlanmış olacak.



OKUDUKLARI ŞEHİRDE İŞ BULACAKLAR



Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek. Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi alanlarda ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecek.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

- Günlük 77.70 TL.

- Öğrenciler için 58.27 TL.

- İşsizlik ödeneği alanlar için 38.85 TL.

- Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL.

- Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacak.

- Program süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de karşılanacak.

3 VE 9 AY ARASI SÜRÜYOR

- İşbaşı Eğitim Programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor.

- Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan İEP'lere katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Bazı bilişim firmaları İŞKUR ilanıyla bulut bilişim alanında eğitimler için başvuru toplamaya başladı.

- Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor.

İŞTE PROGRAM BAŞVURU ŞARTLARI

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak.

- 15 yaşını tamamlamış olmak.

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak.

- Emekli olmamak.

- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak.

- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak.

- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.

- Bu şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabiliyor.

- Öte yandan tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.

NASIL İSTENİR?

- Programa katılmak isteyenler, işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendi bulabileceği gibi İŞKUR'dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebiliyor.

- Ayrıca işverenler, istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabiliyor ya da katılımcı adayların kendilerine bulunması için İŞKUR'dan talepte bulunabiliyor.

NEREDEN BAŞVURULUR

İşbaşı Eğitim Programları'na başvurmak isteyenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yaparak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilecek.

İşbaşı Eğitim Programları dahil tüm İşkur Kurs ilanlarına linkten ulaşmak mümkün: http://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx

İŞKUR NEDİR?

Ülkemizde kamu istihdam hizmetlerine ilişkin ilk yasal düzenleme, ilk iş yasamız olan 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunudur.

Söz konusu Kanun iş ve işçi bulma aracılığı yapan özel büroların yasaklanmasını ve bu hizmetin kamu tekelinde yapılmasını sağlayacak İş ve İşçi Bulma Kurumunun üç yıl içinde kurulmasını öngörmekteydi. Üç yıllık sürede kurum kurulamayınca 1939 tarihli 3612 sayılı Kanun ile Kurumun yasa tasarısının iki yıl içinde TBMM'ne sunulacağı kararlaştırıldı. Ancak araya II. Dünya Savaşının da girmesiyle bu süre de aşıldı ve sonunda 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı Kanun ile kamu istihdam hizmetler…vermek üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) kuruldu. İş ve İşçi Bulma Kurumu 15.03.1946 tarihinde faaliyete geçti. 4837 sayılı Kanun Kurumun görevini "işçilere vasıflarına uygun işler bulmak ve işverenlere de işlerine uygun vasıfta işçi bulmak" yani iş ve işçi bulmaya aracılık olarak ş ve İşçi Bulma Kurumu 15.03.1946 tarihinde faaliyete geçti. 4837 sayılı Kanun Kurumun görevini "işçilere vasıflarına uygun işler bulmak ve işverenlere de işlerine uygun vasıfta işçi bulmak" yani iş ve işçi bulmaya aracılık olarak belirlemiştir.