100 bin öğrenciye 2 bin 500 TL harçlık Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla üniversiteli gençlere 3 ay boyunca toplam 2 bin 500 lira ödenecek.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla üniversiteli gençlere 3 ay boyunca toplam 2 bin 500 lira ödenecek. Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere haftada 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkanına gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak. Başvurular, Mayıs ayında başlayacak.





Hazal ATEŞ