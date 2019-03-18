Üniversiteli gençler, bu yaz toplum yararına çalışıp, cep harçlığı alabilecek. İŞKUR'un uygulayacağı programa göre; üniversite öğrencileri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programlara lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.