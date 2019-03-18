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'un uygulayacağı program ile ye 2 bin 425 TL!

Gençler, bu yazdan itibaren toplum yararına çalışıp, cep harçlığını kazanacak. 3 ay boyunca haftada 3 gün çalışacak ler, 2 bin 425 lira harçlık alabilecek.




Üniversiteli gençler, bu yaz toplum yararına çalışıp, cep harçlığı alabilecek. İŞKUR'un uygulayacağı programa göre; üniversite öğrencileri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programlara lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek.

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