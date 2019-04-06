Yönetmelik yürürlüğe girdi! Asansörlü binada oturanlar dikkat!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sadece yönetmeliğin 13'üncü maddesinin 12'inci fıkrası olan "Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır." maddesi 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yönetmelik, insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirliyor.

YEŞİL ETİKET YOKSA TESCİL EDİLMEYECEK

Yönetmeliğe göre, tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmeyecek.

Asansörlerin bakımı için sözleşme imzalanacak ve asansörün kimlik numarası ve açık adresi bu sözleşmeye eklenecek.

Asansörün bakımı ise yağlama ve temizlemeyi, kontrolleri, kurtarma çalışmalarını, ayarlama işlemlerini, kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını veya değişimini kapsıyor.

MONTAJ YAPAN 3 YIL PARÇA TEMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜ

Asansör monte eden kişi ya da kurum, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikteki asansör için yedek aksam ve parçayı yönetmeliğe göre en az üç yıl süreyle temin etmekle yükümlü olacak.

KAZA SORUMLULUĞU FİRMAYA AİT

Bakım esnasında, bakım ve onarım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek teknik bakım ve onarım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişi/kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servise ait olacak.

KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRLER HİZMET VEREMEYECEK

Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre, kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulmayacak. Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulması yasaklandı. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süreler zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talep edemeyecek.

YETKİLİ SERVİS DIŞINDA MÜDAHALE YASAK

Bina sorumlusu tarafından bakım sözleşmesi yapılan asansörü monde eden veya onun yetkili servisi dışındaki üçüncü kişiler asansöre müdahale edemeyecek.

GARANTİ SÜRESİ 3 YIL

Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti altına alınacak. Garanti süresince değiştirilen parçalar da 2 yıl süre ile garanti altında bulunacak. Garanti süresi dahilinde tamir süreci 15 günü aşamayacak.

BİNA YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI

Asansörlü binada yönetici olan kişiler asansörün bakımını yaptırmak ve bakım ücretini ödemekle yükümlü hale getirildi. Yönetmelikte binalarda engellilerin kullanabileceği asansörün sürekli aktif halde tutulması zorunluğu da yer aldı.

Yönetici, asansörde sorun tespit ettiğinde asansörün kullanılmasını engelleyecek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

İDARİ PARA CEZASI GELİYOR

Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansörü monte eden, yetkili servis, bina sorumlusu veya kat malikleri 1705 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde öngörülen "beşyüz Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası" verilecek.

Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmayacak. İdari para cezaları kesildikleri tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.



