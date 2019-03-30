40 bankadan 1.4 milyar dolar

Ziraat Bankası, 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla 1 milyar 425 milyon ABD doları sendikasyon kredisi sağladı. 470 milyon dolar ve 849 milyon eurodan oluşan kredinin toplam maliyeti dolar için LIBOR+250 baz puan ve euro için EURIBOR+240 baz puan olarak gerçekleşti. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, "Nisan ayında vadesi gelecek olan 422 milyon ABD doları ve 798 milyon euro tutarındaki sendikasyon kredimizi katılım tutarını artırarak toplamda 1 milyar 425 milyon ABD doları olarak yenilemiş bulunuyoruz" dedi. Yatırımcıların coğrafi çeşitliliğinde ve katılım tutarındaki artışın Türk bankalarının yurt dışından sağladığı finansmanın sürdürülebilirliği konusunda önemli bir gösterge olduğunu söyleyen Kuru, "Bu kredi ile Asya'dan Güney Amerika'ya farklı coğrafyalardaki 22 ülkeden 40 banka, ekonomimize ve Ziraat Bankası'na güvenini teyit etmiş oldu" dedi.
- Ekonomi
- 30.03.2019
- Gazete
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