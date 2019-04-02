Altın fiyatları küresel ekonominin ivme kaybettiği kaygılarının azalması ve borsalardaki yükselişe paralel olarak üç haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 7 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 1,284.76 dolara geriledikten sonra yüzde 0.1 ekside 1,286.82 dolarda bulunuyor. 22 ayar bilek, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 2 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (2 NİSAN 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

230,55

230,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

368,88

377,47

YARIM ALTIN FİYATI

735,45

754,94

TAM ALTIN FİYATI

735,45

754,94

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.287,12

1.287,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.529,00

1.552,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.475,51

1.505,27

ATA ALTIN FİYATI

1.521,62

1.560,67

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

131,41

131,60

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

168,30

168,53

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

210,26

210,55