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Merkez’den ikinci darbe

Merkez’den ikinci darbe
Kur saldırısını stratejik hamlelerle püskürten Merkez Bankası, rezervlerini artırmayı başardı. Merkez Bankası, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını da yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı. Bu hamlesi ile Merkez, lara TL likiditesini artırma imkanı verdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4.3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96.7 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi. Grubu'nca da son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşulların, TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmadığı ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açtığı belirtildi.

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