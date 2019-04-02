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  • 02.04.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 13:23

2019 emekli maaşı seyyanen ne kadar? - ( Bağkur ek ödeme Temmuz zam oranı)

Milyonlarca ve Bağkur emeklisi için müjdeli haberler geliyor. Bu bağlamda emeklilere her ay maaşının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme veriliyor. ve emeklilerinin ödemeleri 53.6 ile 215,63 lira, Temmuz'da ise bu ücretler yükselecek. Emekli maaşına ek ödeme miktarı yüzde 9 olursa, SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarında 42 ile 269 lira arasında artış sağlanacak. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da en az bin 286 liraya çıkacak. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekliye ek ödeme ve seyyanen ücretleri ne kadar olacak?

2019 YILI emekli maaşı seyyanen zam ve ek ödeme ücreti için milyonlarca emekliye güzel haber geliyor. Son çıkan yasaya göre, en düşük maaşı bin TL olurken emekli vatandaşlarımız bu sınırın asgari ücret ile aynı olmasını istiyor. Eğer bu istek kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2.020 TL olacak. Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Halen en yüksek emekli aylığı ise 5 bin 390 lira 70 kuruştur. Ek ödeme 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye denir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

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