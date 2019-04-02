2019 YILI emekli maaşı seyyanen zam ve ek ödeme ücreti için milyonlarca emekliye güzel haber geliyor. Son çıkan yasaya göre, en düşük maaşı bin TL olurken emekli vatandaşlarımız bu sınırın asgari ücret ile aynı olmasını istiyor. Eğer bu istek kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2.020 TL olacak. Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Halen en yüksek emekli aylığı ise 5 bin 390 lira 70 kuruştur. Ek ödeme 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye denir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.