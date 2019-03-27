Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhur İttifakı'na geçen İYİ Partili grubun temsilcileri, Av. Serkan Öztürk, Av. Ali Dalgıç ve Veysel Akın'ı ile Büyük Birlik Partisi 2. sıra Kumluca Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Kayahan Uslu'yu Seçim Koordinasyon Merkezinin önünde bulunan platforma davet etti.

'BİZ DE SİZİNLEYİZ' DEDİLER

Gruba 'hoş geldin' dileklerini ileten Başkan Adayı Çetinkaya, "Kumluca'nın geleceğinde benim de bir katkım olsun diyen güzel insanlar, 'Kumluca Benim Sevdamdır' diyen kardeşlerimiz aramıza hoş geldiniz. Onların parçası olmaktan onur duyduğum, Kumluca sevdalıları hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hep gönül birliği yaptığımız dava arkadaşlarımız, İYİ Parti'de görev almış, İYİ Parti'ye gönül vermiş 300 kardeşimiz bu akşam Avukat Serkan Öztürk ve Avukat Ali Dalgıç öncülüğünde buraya gelerek 'biz de sizinleyiz' dediler. Bize gurur verdiler. Hepsinden Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyorum. Davanız kutluysa, siz çıktığınız yolda samimiyseniz nehirler okyanusa akar. Bu akşam bunun öncülüğünü Serkan Öztürk ve Ali Dalgıç kardeşlerimizin yaptığı, İYİ Parti'deki al yıldızlı bayrak sevdalıları yaptı" dedi.

"İŞİ EHLİNE BIRAKIP DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Cumhur İttifakı'na katılan grup adına konuşma yapan Avukat Serkan Öztürk, "Buz dağının görünen ve görünmeyen yüzüyle işi ehline bırakıp devam ettireceğiz inşallah. İyi niyetle, başkanımızın kazanacağını biliyoruz, ama farklı kazandırmaya geldik. Elimizden geldiğinden fazla çalışacağımıza sizin huzurunuzda söz veriyoruz" ifadelerini kaydetti.