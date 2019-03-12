Polislere son dakika 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge polisler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Polisleri umutlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan ve mitinglerini takip eden Kutlu isimli genç kız arasında dikkat çeken 3600 ek gösterge konuşması yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge için haber bekleyen binlerce polise müjdeyi verdi. Diyarbakır'da Kutlu adındaki genç kızın "Baba, şu polislerin 3600 ek göstergesi için bir söz verdin. Ben diyorum ki Tayyip Babam sözünü verdi mi dönmez. Tutar..." sözlerine Erdoğan "Tamam Kutlu, sen soranlara öyle söyle. Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi dönmez" ifadeleriyle yanıt verdi.

Başkan Erdoğan ve Kutlu arasında 3600 ek gösterge diyaloğu

Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde yaşanan ilginç bir diyaloğu köşesine taşıdı. Kutlu adındaki genç kızın "Baba, şu polislerin 3600 ek göstergesi için bir söz verdin. Ben diyorum ki Tayyip Babam sözünü verdi mi dönmez. Tutar..." sözlerine Erdoğan "Tamam Kutlu, sen soranlara öyle söyle. Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi dönmez." ifadeleriyle cevap verdi

İşte Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin köşesinde yer alan diyaloglar:

Diyarbakır mitingi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı platformdan iniyor.

Tam merdivenlerin ortasında kırmızı kazaklı bir kızla sohbete başlıyor.

Merak ediyorum. Erdoğan yanındakilere sorular soruyor. Kız konuşuyor. Bu sırada Cumhurbaşkanı bana işaret ediyor: "Bak asıl bunu yaz..."

Gidiyorum. Kızın adı Kutlu...

Cumhurbaşkanı nereye gitse takip ediyor. Hayran. Sevgi dolu. Erdoğan'a "babam" diyor.

Tayyip Bey, "Bak, biz nereye gitsek Kutlu orada..." diyor.

Sonraki sohbet şöyle:

Tayyip Bey: "Kutlu, şimdi nereye gidiyoruz?" Kutlu: "Baba, buradan İstanbul. Sonra Adana, Mersin. Mersin'de cami açılışı yapacaksın, oraya yetişeceğim."

Tayyip Bey: "Gel seni İstanbul'a götürelim."

Kutlu: "Yok baba, ben buradan Mersin'de karşılarım seni."

Şaşırıyorum. Kutlu muazzam.

Tayyip Bey: "Bak, bu Kutlu bütün polislerin adını ezbere bilir."

Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra Kutlu'ya dönüyor ve bir polisi göstererek: "Kutlu, bu ablanın adını biliyor musun?"

Kutlu dönüp polise bakıyor:

"Baba onun adı Burcu" diyor.

"POLİSLER VE 3600 EK GÖSTERGE"

Bir kez daha şaşırıyorum. Ama asıl şaşkınlığım Kutlu'dan gelen şu cümlede: "Baba, şu polislerin 3600 ek göstergesi için bir söz verdin. Ben diyorum ki Tayyip Babam sözünü verdi mi dönmez. Tutar..." Erdoğan gülerek bana bakıyor: "Görüyor musun?"

Ben hâlâ şaşkın:

"Vallahi Sayın Cumhurbaşkanım, şaştım kaldım. Ne söylesem..."

Erdoğan: "Tamam Kutlu, sen soranlara öyle söyle. Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi dönmez."

Kutlu: "Bak Baba, bu 31 Mart geçecek. İnşallah nisanda kutlamalar yapacağız."

Hep birlikte gülüyoruz...

Evet... Kutlu polislere buradan müjdeyi verdi. Zaten gördüm ki...

Adı gibi 'kutlu' bir varlık...