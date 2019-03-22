Altın fiyatları hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle dün gördüğü üç haftanın zirvesinin altında yatay seyrediyor ancak Fed'in bu yıl faiz artırımı öngörmemesinin ardından ard arda üçüncü haftalık kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı 1,309.25 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 22 Mart canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

230,64

230,79

ÇEYREK ALTIN FİYATI

369,03

377,35

YARIM ALTIN FİYATI

735,74

754,69

TAM ALTIN FİYATI

1.476,10

1.504,77

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.310,53

1.310,75

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.534,00

1.557,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

131,47

131,55

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

168,37

168,48

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

210,34

210,48