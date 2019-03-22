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  • 22.03.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 09:53

son dakika! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşüşte! 22 Mart

ne kadar oldu? Üç haftanın zirvesinin altında yatay seyreden altın FED kararının açıklanmasının ardından üç haftalık kazanım kaybetmeye hazırlanıyor. Yatırımcılarn sürekli takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 22 Mart gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları...

hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle dün gördüğü üç haftanın zirvesinin altında yatay seyrediyor ancak Fed'in bu yıl faiz artırımı öngörmemesinin ardından ard arda üçüncü haftalık kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı 1,309.25 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 22 Mart ...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
230,64
230,79

ÇEYREK ALTIN FİYATI
369,03
377,35

YARIM ALTIN FİYATI
735,74
754,69

TAM ALTIN FİYATI
1.476,10
1.504,77

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.310,53
1.310,75

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.534,00
1.557,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
131,47
131,55

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
168,37
168,48

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
210,34
210,48

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