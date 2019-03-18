Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.
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