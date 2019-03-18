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’den yüzde 22 indirim! Başvurular 21 Mart'ta başlıyor...

, borcunu erken kapatmak isteyenlere yüzde 22 indirim yapacak. Başvurular 21 Mart’ta başlıyor. Fırsattan, borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.

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