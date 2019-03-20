Bakan Albayrak: Dolar çıksın isteyenler çok bekler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da 'Adım Adım Ekonomi' toplantısında önemli mesajlar verdi:
● Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu Eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz.
● Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performansı görüyoruz. İkinci çeyrekten itibaren ülkemizi hedeflediğimiz potansiyel büyüme gücüne ulaştıracağız.
● Geçtiğimiz günlerde 'THY batıyor' diye mesaj attılar. İşadamlarına birileri algı yapıyor. Batacak dedikleri THY, büyümesiyle tüm dünyada manşet oldu.
● Ağustos, Eylül, Ekim'de bol bol döviz alıp, '6 liradan, 7 liradan niye, dolar 10 lira, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız.' Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar şimdi kara kara düşünüyor 'Eyvah eyvah, ne yapacağız?' Şöyle bir kriz çıksa da füzeyi atsa da şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de bir satsak da bir kâr etsek. Çok beklersiniz.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
● Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu Eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz.
● Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performansı görüyoruz. İkinci çeyrekten itibaren ülkemizi hedeflediğimiz potansiyel büyüme gücüne ulaştıracağız.
● Geçtiğimiz günlerde 'THY batıyor' diye mesaj attılar. İşadamlarına birileri algı yapıyor. Batacak dedikleri THY, büyümesiyle tüm dünyada manşet oldu.
● Ağustos, Eylül, Ekim'de bol bol döviz alıp, '6 liradan, 7 liradan niye, dolar 10 lira, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız.' Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar şimdi kara kara düşünüyor 'Eyvah eyvah, ne yapacağız?' Şöyle bir kriz çıksa da füzeyi atsa da şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de bir satsak da bir kâr etsek. Çok beklersiniz.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
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