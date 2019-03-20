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  • 20.03.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 12:14

Pekcan duyurdu! Marketlerdeki o markalara sınırlama geliyor

Son dakika haberine göre , hazırlanan perakende yasası ile ilgili açıklama yaptı. Pekcan yasa ile ilgili olarak, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız." dedi.

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