Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Marketlerdeki o markalara sınırlama geliyor
Son dakika haberine göre Ticaret BakanıRuhsar Pekcan, hazırlanan perakende yasası ile ilgili açıklama yaptı. Pekcan yasa ile ilgili olarak, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız." dedi.
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