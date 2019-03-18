Dolar ABD'de beklentilerin altında gelen imalat üretim verisinin Fed' in bu yılın ilerleyen zamanlarında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırmasının ardından toparlandı. Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0.81 gerileyerek Ağustos başından bu yana en düşüşü kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0.1 düşüşle 96.481 seviyesinde bulunuyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Mart döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
Saat 9.30 itibarıyla euro ve dolar kuru şu şekilde:
DOLAR
Alış: 5,4585
Satış: 5,4604
EURO
Alış: 6,1888
Satış: 6,1969
Küresel piyasalar, geçen hafta artan risk iştahı ile pozitif seyretmesinin ardından yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.