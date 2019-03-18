Dolar ABD'de beklentilerin altında gelen imalat üretim verisinin Fed' in bu yılın ilerleyen zamanlarında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırmasının ardından toparlandı. Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0.81 gerileyerek Ağustos başından bu yana en düşüşü kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0.1 düşüşle 96.481 seviyesinde bulunuyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Mart döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Saat 9.30 itibarıyla euro ve dolar kuru şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,4585

Satış: 5,4604

EURO

Alış: 6,1888

Satış: 6,1969

Küresel piyasalar, geçen hafta artan risk iştahı ile pozitif seyretmesinin ardından yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.