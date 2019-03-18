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  • 18.03.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 09:30

kuru son dakika! ve dolar yatay başladı! 18 Mart güncel döviz kurları

ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta 5.40-5.50 bandında seyreden dolar, yeni haftaya 5.45 seviyesinde başladı. Uzmanlar tarafından Dolar/TL'de küresel piyasalarda çok sert bir hareket gözlenmedikçe seçime kadar 5.40-5.50 bandının korunabileceği belirtiliyor. Bugün ve ? İşte 18 Mart döviz kuru...

Euro ve dolar yatay başladı!

Dolar ABD'de beklentilerin altında gelen imalat üretim verisinin Fed' in bu yılın ilerleyen zamanlarında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırmasının ardından toparlandı. Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0.81 gerileyerek Ağustos başından bu yana en düşüşü kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0.1 düşüşle 96.481 seviyesinde bulunuyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Mart döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Saat 9.30 itibarıyla euro ve dolar kuru şu şekilde:

DOLAR
Alış: 5,4585
Satış: 5,4604

EURO
Alış: 6,1888
Satış: 6,1969

Küresel piyasalar, geçen hafta artan risk iştahı ile pozitif seyretmesinin ardından yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.

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