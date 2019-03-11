TOKİ 50 bin konut projesi alt, orta, üst gelir başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye ve hangi bankaya yapılıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda vatandaşlara TOKİ 50 bin konut müjdesini vermişti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merakla TOKİ konutlarıyla ilgili detayları araştırıyor. Merak edilen soruların başında ise TOKİ 50 bin konut projesi alt, orta, üst gelir başvuru şartları nelerdir sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ başvuruları nereye ve hangi bankaya yapılıyor? İşte detaylar...
TOKİ 50 bin konut fırsatına vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gösterdi. Özellikle başvuruların hangi banka ile alınacağı sorusu, başvuru klavuzunun yayınlanması ile cevap bulmuş oldu. Başvurunun ardından işleyecek süreç de netleşti. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında İdaremizce ilan edilecek tarihte "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
İşte TOKİ 50 bin konut başvuruları ile ilgili tüm detaylar...
Taksit ödemeleri, 3 1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. TOKİtarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
2 1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.
3 1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.