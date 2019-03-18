Bu yılın ilk zammını Ocak ayında alan 12,5 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında ikinci zammı alacak. Son çıkan yasa en düşük emekli maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile aynı olmasını istiyor. Eğer istekleri kabul edilirse en düşük emekli maaşı ı 2.020 TL yapılacak. Ayrıca emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme yüzdeleri 4-5'ten en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi isteniyor. Peki 2019 emekli maaşı ek ödeme tutarı ne kadar? .İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği haberin detayları...

YAŞLILIK ENFLASYONU OLSUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin lüks yaşayacak kadar değil geçinebilecekleri bir ücret istediğini söyledi. Yazıcıoğlu "TÜİK'in enflasyon sepetinde pinpon topu gibi emeklileri ilgilendirmeyen maddeler yer alırken, emeklileri ilgilendiren maddeler ise yer almıyor. Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da arttırılmalı" dedi. Yazıcıoğlu "En kötü yerlerde bile ev kiraları 500-600 lira. Asgari ücretin altında maaş olmamalı. Asgari ücretin altında maaş alınıyorsa devlet bunu sosyal yardımlarla tamamlıyor" diye konuştu.

İleri yaşlarda maaşın büyük çoğunluğunun sağlığa gittiğini de hatırlatan Yazıcıoğlu, emekliden ilaç katılım payı alınmamasını istedi.

2019'DA EMEKLİYE DESTEK YAĞACAK!

Maaşı bin liranın altında olanlara, seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artış ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Ek olarak yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi hedefleniyor.

SEYYANEN ZAM

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak.Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

Emeklilerin bu talepleri karşılık görürse 2019 yılı için uygulanacak en düşük emekli maaşı 2 bin 20 liraya kadar çıkabilecek. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI ARTIYOR

Kasım ayı enflasyon verileri sonrası beş aylık enflasyon oranı olan yüzde 10,64 oranında zammın SSK ve Bağ – Kur emeklilerine ocak ayında yapılması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığında altı aylık enflasyon netleşecek ve zam oranı ortaya çıkacak. En az yüzde 10,64 zamla SSK emeklileri için maaş zammı 108 TL ila 541 TL arasında değişecek. Temmuz – kasım enflasyon oranının yılsonu için de geçerliliğini koruması halinde 2000 öncesi en düşük SSK emeklisi maaşı 1.894 TL'ye, 2000 – 2008 arası emekli SSK'lılar için en düşük maaş 1.485 TL'ye, 2008 sonrası en düşük SSK emekli maaşı 1.128 TL'ye çıkacak.

EK ÖDEME ARTACAK

Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI

Malulen emekliye ayrılanlar ile 3 bin 600 günle kısmi emekli olanlara Ocak zammının ardından Şubat'ta bir artış daha olacak. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI

5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

– Emekli Sandığı(4/c),

– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),

– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.

Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;

– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,



– 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,

– 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,

– 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.