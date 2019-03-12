Konya'daki Akınrobotıcs fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor. Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. 'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.Akınsof ve Akınrobotıcs Başkanı Dr. Özgür Akın, robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirterek, "Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor. İnterneti kullanabilen robot yapay zekaya sahip" dedi.
- Ekonomi
- 12.03.2019
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4 duyuyu kullanıyor
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