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4 duyuyu kullanıyor

4 duyuyu kullanıyor
Konya'daki fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor. Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. 'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.Akınsof ve Akınrobotıcs Başkanı Dr. Özgür Akın, robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirterek, "Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor. kullanabilen robot yapay zekaya sahip" dedi.

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